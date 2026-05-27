El video de un alto funcionario de la SIDE practicando tiro

Un video llamó la atención en redes: allí se lo observa a Diego Kravetz utilizando diversas armas de fuego en una practica de tiro. Vestido se saco y corbata, el funcionario demostró su desempeño en el uso de diversos dispositivos y armamentos. En la actualidad, el dirigente ejerce como subsecretario de Inteligencia de Estado a nivel nacional, integrando la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Kravetz atraviesa una etapa de reposicionamiento dentro del escenario político nacional tras su acercamiento al oficialismo libertario, luego de haber sido durante años una figura relevante en el entramado de seguridad del conurbano bonaerense y uno de los referentes del PRO en el distrito de Lanús. Su recorrido reciente refleja no sólo un corrimiento ideológico, sino también una reconfiguración de alianzas en un contexto de fragmentación tras la implosión de Juntos por el Cambio.

Su incorporación al esquema libertario se produjo de manera progresiva, en paralelo al acercamiento de otros dirigentes del PRO a la nueva administración, en un proceso que combinó afinidad programática en materia de orden público con diferencias cada vez más marcadas respecto del rumbo del macrismo. Un paralelo que recuerda al caso de Patricia Bullrich.

Antes de ese viraje, Kravetz había construido su perfil político en el municipio de Lanús, donde se desempeñó como jefe de Gabinete y luego como responsable del área de Seguridad durante la gestión del intendente Néstor Grindetti. Desde ese lugar impulsó políticas de monitoreo urbano, fortalecimiento de la policía local y coordinación con fuerzas provinciales, lo que lo posicionó como uno de los cuadros técnicos más visibles del PRO en materia de seguridad. Su figura ganó proyección mediática y política, especialmente en debates sobre delito urbano en el conurbano.

En ese período también mantuvo una relación política y funcional con Waldo Wolff, quien ocupó cargos vinculados a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y luego fue designado ministro del área en la gestión porteña. Ambos compartían una agenda común centrada en políticas de endurecimiento frente al delito y en la necesidad de reformas estructurales en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a evidenciarse diferencias tanto en la construcción política como en la estrategia dentro del PRO.

Las tensiones entre Kravetz y Wolff se profundizaron en el marco de las disputas internas de Juntos por el Cambio, particularmente durante el proceso electoral de 2023 y la posterior redefinición del espacio. Mientras Wolff se mantuvo alineado con el núcleo duro de la conducción partidaria, Kravetz adoptó una posición más pragmática, abierta a acuerdos con el emergente espacio libertario. Dirigentes cercanos a ambos señalaron en distintos momentos diferencias en la forma de concebir la seguridad y, sobre todo, en la estrategia política frente al avance de Milei.

El quiebre definitivo con el macrismo se produjo cuando comenzó a expresar públicamente coincidencias con el programa de gobierno libertario y a cuestionar la falta de renovación dentro del PRO. En ese contexto, su acercamiento a La Libertad Avanza fue leído como parte de un proceso más amplio de migración de dirigentes hacia el oficialismo, en busca de mayor incidencia en la toma de decisiones y de un espacio político con mayor proyección.

Sectores del PRO lo acusaron de “oportunismo político”, mientras que desde el entorno de Kravetz argumentaron que su decisión respondió a la necesidad de acompañar un proyecto con el que comparte diagnósticos en materia de seguridad y orden público. En declaraciones a distintos medios, el dirigente sostuvo que “la sociedad votó un cambio profundo y hay que estar a la altura de ese mandato”, marcando así su alineamiento con la narrativa oficialista.

El recorrido del funcionario de inteligencia, desde su consolidación en el PRO hasta su integración al mileísmo, refleja las transformaciones recientes del sistema político argentino, atravesado por realineamientos, tensiones internas y la emergencia de nuevas coaliciones. Su figura funciona como un caso testigo de los movimientos que redefinen el mapa del poder en el espectro político.