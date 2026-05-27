Batalla cultural: eliminan los pagos por pasajes gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial este martes.

El esquema eliminado contemplaba el pago parcial por parte del Estado de los boletos sin cargo que las compañías debían otorgar por ley. A partir de ahora, las empresas deberán seguir otorgando esos pasajes gratuitos, pero sin recibir compensación alguna del Estado por ese concepto. La resolución aclara que la medida "no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad", el cual permanece "plenamente vigente y exigible".

El Gobierno justifica la decisión en la desregulación del sector dispuesta por el Decreto 883/2024, que habilitó a los transportistas a determinar libremente recorridos, horarios y precios. Según el texto oficial, el régimen compensatorio había nacido en un contexto de intervención estatal en tarifas y tenía como objetivo "mitigar los desequilibrios económicos" derivados de los boletos gratuitos. Con la desregulación, el Ejecutivo concluye que esa causa estructural "ha sido superada" y que la continuidad del sistema resulta "innecesaria".

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la emisión de los pasajes gratuitos. La resolución también incorpora una cláusula transitoria para proteger situaciones anteriores en resguardo de la seguridad jurídica. Lo que el Estado se ahorra en compensaciones, las empresas lo absorberán como costo propio, sin que quede claro de qué manera garantizarán el servicio a largo plazo.