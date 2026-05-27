Ley de eutanasia: cómo es el proyecto que entró en Diputados

Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados para regular la muerte voluntaria médicamente asistida (AMM). La iniciativa, presentada por el diputado Esteban Paulón (expediente 2408-D-2026), propone reconocer el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir, con un procedimiento de múltiples instancias de evaluación.

El texto distingue dos modalidades: la eutanasia —administración directa de una sustancia letal por un profesional de la salud— y la muerte asistida, en la que el médico prescribe la sustancia y el propio paciente se la autoadministra. Para acceder, el solicitante debe ser ciudadano argentino o residente permanente, tener al menos 16 años y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico imposibilitante con sufrimiento intolerable no aliviable por cuidados paliativos. La solicitud debe realizarse dos veces con un intervalo mínimo de 15 días.

El procedimiento incluye evaluación del médico responsable, acompañamiento de un equipo interdisciplinario —psicología, medicina paliativa y bioética— y una segunda evaluación de un médico consultor independiente. Luego interviene una Comisión de Evaluación y Garantías, que emite dictamen en siete días. Solo con dictamen favorable puede avanzarse.

La AMM quedaría incluida en el PMO sin copago, con cobertura obligatoria de obras sociales, prepagas y el sistema público. La objeción de conciencia aplica a profesionales individuales pero no a instituciones: ningún establecimiento puede negarse a garantizar el acceso. El proyecto modifica además el Código Penal, la Ley de Derechos del Paciente y el Código Civil y Comercial para eliminar el vacío legal que hoy subsume esta práctica en los tipos penales de homicidio y auxilio al suicidio. Si se aprueba, entraría en vigor 180 días después de su promulgación.