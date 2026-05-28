El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista

El Gobierno le pidió al Senado que retire el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La nota la firman el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El argumento no es técnico ni jurídico: Michelli es la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que investigó el escándalo del caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La candidata había reunido nueve de los diecisiete votos de la Comisión de Acuerdos —mayoría suficiente para emitir dictamen—, pero el presidente de esa comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se niega a presentarlo en violación flagrante del reglamento. Pagotto llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, tiene línea directa con Karina Milei —quien pidió su nombramiento al frente de Acuerdos— y se jacta en privado de poder desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque, Patricia Bullrich.

El veto a Michelli contrasta llamativamente con la otra movida judicial del Gobierno en las mismas horas. Por cuerda separada, Pagotto recibió instrucciones de empezar a juntar firmas para los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, dos candidatos a camaristas del fuero penal económico que hasta hace poco el propio oficialismo tenía frenados por sus vínculos con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el presidente y el tesorero de la AFA. Según pudo saber La Nación, ambos magistrados habían negociado con la Casa Rosada el levantamiento del veto, y los argumentos resultaron convincentes.

El contraste es difícil de ignorar: el Gobierno frena a una jueza sin antecedentes cuestionables por el trabajo periodístico de su cuñado, y al mismo tiempo desbloquea a dos candidatos señalados por sus lazos con la conducción del fútbol argentino. El caso Michelli, además, abre un problema procesal: para retirar formalmente el pliego el Ejecutivo necesitará mayoría simple en el recinto, lo que obligará a los senadores que ya habían firmado el dictamen a definir si siguen con su postura inicial o ceden ante la presión oficial.