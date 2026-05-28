Qué dijo Lilia Lemoine tras confesar que le ofreció un sueldo de asesor a su abogado

Las declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine en una transmisión por streaming generaron una fuerte polémica política y repercusión inmediata en redes sociales, luego de que la legisladora se refiriera en términos explícitos al costo de los servicios de su abogado personal, Hernán Seivane. Durante la conversación, Lemoine afirmó: “Yo le ofrecí un contrato ahora, no me lo quiere agarrar". "La verdad que si tengo que pagarle yo de mi bolsillo son 5 o 6 palos por mes”, una frase que rápidamente se viralizó y fue interpretada de múltiples maneras en el debate público.

El fragmento, replicado en distintas plataformas, abrió interrogantes sobre la naturaleza de ese “contrato” al que hacía referencia la diputada. Si bien Lemoine no brindó mayores precisiones en ese momento sobre el encuadre legal o administrativo del acuerdo, sus palabras fueron leídas por sectores críticos como una posible alusión a la utilización de estructuras del Estado para solventar asesoramiento legal, lo que derivó en cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de fondos en el ámbito legislativo.

La controversia se amplificó especialmente en X, donde la frase se convirtió en tendencia y fue objeto de análisis, críticas e ironías de todos los sectores, incluso entre los mismos libertarios. "¡Genial, tío! No podría ser más exclusivo. Lilia ya no puede hablar de absolutamente nadie", posteó Gian del 56%, un usuario definido como Pro Armas, Pro Familia, Pro Vida, Anti Zurdos, Comunistas y Progres.

Al mismo tiempo, sectores afines al oficialismo relativizaron la polémica y defendieron a la diputada, señalando que se trataba de una referencia a un gasto personal y no necesariamente a fondos públicos. Algunos usuarios destacaron que Lemoine hablaba en un contexto distendido propio del streaming, lo que explicaría el tono informal de sus declaraciones, y cuestionaron lo que consideraron una sobrerreacción en redes.

El episodio se inscribió además en una serie de controversias previas protagonizadas por la legisladora, quien mantiene una alta exposición pública tanto por su rol político como por su presencia en plataformas digitales. En ese marco, sus declaraciones volvieron a poner en evidencia el impacto que pueden tener los formatos de streaming en la agenda política, donde expresiones informales pueden rápidamente adquirir dimensión pública y generar debates de mayor alcance.

En su cuenta de X, Lemoine aclaró: "Hernán cobra 800 mil por su trabajo en la firma. Al igual que con otros influencers y congresistas, los defiende gratuitamente. No hay conflicto de intereses. Pueden verlo tan mal como quieran. Sigan atacando a su propia gente, son útiles para los kukas. Genios".

Mientras tanto, el episodio continuó alimentando el debate en redes sociales sobre transparencia, gastos en la política y la distancia entre los discursos públicos y la percepción social en un contexto económico complejo.