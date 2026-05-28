Luis "Toto" Caputo anuncia que 2027 será el año en que "el país más va a crecer"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, eligió el 12° Latam Economic Forum —celebrado este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, ante empresarios, inversores y economistas— para lanzar sus proyecciones más ambiciosas sobre el año electoral. Su tesis central: 2027 será "el año de mayor crecimiento" del ciclo libertario y, por primera vez en la historia argentina reciente, la economía condicionará a la política y no al revés.

El discurso arrancó con una crítica al "relato" opositor. "Hoy hay una divergencia probablemente nunca vista entre los datos y lo que tratan de hacerle creer a la gente", sostuvo Caputo, y pasó a desgranar indicadores: inflación de 2,6% en abril —con proyección aún más baja para mayo—, canasta básica alimentaria con su variación más baja desde agosto del año pasado (1,1%), y un récord de exportaciones de bienes en abril que rozó los 9.000 millones de dólares. Para el año, proyectó exportaciones totales de 100.000 millones de dólares. "Ya casi parece un chiste leer los diarios que hablan de crisis cuando el estimador mensual de actividad está en su máximo histórico", ironizó.

Caputo también reveló un dato sobre el mercado cambiario que generó atención en la sala: si el Banco Central no comprara más de 100 millones de dólares por día, el tipo de cambio ya estaría en $1.100. Proyectó que, de mantenerse ese ritmo, la entidad podría acumular 23.000 millones de dólares en el año. "El Banco Central ya no defiende el peso, tiene que defender el dólar", sintetizó.

De cara a 2027, el ministro fue explícito: "La economía se va a llevar puesta a la política por primera vez" y descartó el escenario de año electoral clásico que anticipa el mercado. "Creo que va a ser lo opuesto a lo que dice la gente", afirmó. En el horizonte más largo, trazó un escenario que incluyó la eliminación de retenciones, el impuesto a los débitos y créditos, y la reducción de ingresos brutos provinciales y tasas municipales, si el crecimiento económico se consolida. "Si la economía crece seis, siete, ocho por ciento en los próximos años, los impuestos más distorsivos en la historia del mundo se van en dos años", prometió.