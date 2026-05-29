Dannan sin filtro: "Cómo es posible que cualquier gato barato lo grabe y lo exponga a Milei"

"¿Qué podemos decir de los audios del presidente?", planteó Emanuel Danann, en su ciclo streaming de YouTube, y agregó: "Corresponde a la intimidad del presidente, es un hombre soltero, puede hacer lo que quiera. ¿Tiene un gusto de mierda? Tiene un gusto de mierda; ¿Se comporta como un adolescente? Se comporta como un adolescente. Pero es la vida personal del presidente".

A continuación, dentro del tópico expuesto, el influencer libertario cuestionó: "¿Cómo es posible que el presidente sea tan vulnerable a que cualquier gato barato lo grabe y lo exponga de semejante manera?", y enfatizó: "Cómo es posible, que en la misma semana, alguien de su propio gobierno lo este boludeando por Twitter, a través de la cuenta Rufus, y un gato cascoteado, que es bijouterie de plástico, lo tenga grabado en cuestiones intimas y lo use para publicitarse a si mismo?".

De esta manera, con su estilo histriónico, Danann se refirió sin filtros al escándalo que rodeó a Javier Milei y a Rosemery Maturana la semana pasada al filtrarse en redes sociales y medios unos audios íntimos del mandatario y la asesora de imagen libertaria. La hipótesis de Manuel Jorge Gorostiaga, verdadero nombre del comunicador digital, es que la consultora presidencial utilizó ciertas grabaciones de conversaciones por Whatsapp con el Jefe de Estado para promocionar su flamante carrera como cantante.

Desde el jueves de la semana pasada, Maturana pasó en pocos días de ser una figura relativamente desconocida del entorno digital de La Libertad Avanza a convertirse en uno de los nombres más comentados de la política y el espectáculo. Asesora de imagen, agente inmobiliaria y vinculada desde hace años al círculo personal de Milei, quedó en el centro de un escándalo nacional tras la filtración de audios íntimos y sexuales atribuidos al mismo Presidente y a ella.

Los primeros fragmentos fueron difundidos por el periodista Santiago Cúneo, quien posteriormente realizó una presentación judicial en Comodoro Py al considerar que la filtración podría implicar una vulneración de la seguridad presidencial. “Yo tengo cuatro años de charlas con él. Cuatro años. Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono que quepa cuatro años de charla. La verdad es que me trajo muchos recuerdos buenos. Les quiero decir algo, primicia: Javier era una persona supertierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría”, detalló Maturana en declaraciones a la FarandulaShow.

El nombre de Rosemary Maturana ya había comenzado a sonar con fuerza el año pasado, cuando circuló como presunta tercera en discordia en la ruptura entre Milei y Amalia “Yuyito” González. Tras la separación de la conductora televisiva y el mandatario, varios programas de espectáculos y medios nacionales mencionaron a la asesora como una mujer muy cercana al entorno de Casa Rosada. Ella negó haber sido responsable de la ruptura, aunque admitió públicamente el vínculo de confianza que mantenía con el mandatario.

Por supuesto, el escándalo explotó definitivamente cuando comenzaron a viralizarse los audios de tono íntimo y sexual entre ambos. Lejos de negar el contenido, la asesora y, ahora, cantante pop bajo el apodo de Oscurita, confirmó públicamente la autenticidad de las conversaciones y defendió al titular del Poder Ejecutivo. “Yo le decía a Javier paquetón, en realidad éramos confidentes”, afirmó y sostuvo: “No hay nada de malo en los audios. Aunque, en otras entrevistas aseguró que las grabaciones, si bien existieron, “fueron recortadas” y utilizadas con intención política contra Milei.

Finalmente, el escándalo tuvo su repercusión en el universo streaming argentino. La canción titulada “El paquetón" fue presentado inicialmente en contenidos digitales y luego interpretado en plataformas streamings, como "Una cosa de locos" y espacios musicales online, entre ellos el ciclo “Emociones Musicales”. Incluso, Oscurita se presento en vivo para cantarlo en el ciclo streaming del periodista Tomás Rebord en Blender, considerado por el presidente como un enemigo político.