Desafía en público al Presidente y enfrenta el poder de Karina. En NOTICIAS de esta semana te vamos a contar...

Patricia Bullrich: La Socia de riesgo. La senadora comenzó a marcar distancia pública con algunas decisiones del Gobierno. Esa postura le permitió crecer en imagen y convertirse en una referencia para sectores del oficialismo, empresarios y dirigentes del PRO que imaginan un “mileísmo moderado” de cara a 2027. Cerca de ella aseguran que nunca abandonó su aspiración presidencial. Y sonríe cuando en la calle le gritan: “Patricia Presidente”.

Karina Milei sospecha que Bullrich intenta construir poder propio y acercarse tanto al PRO como a Santiago Caputo, su rival interno, pese a que el entorno de la senadora niega esa alianza. La discusión también refleja diferencias estratégicas: Bullrich impulsa acuerdos electorales amplios con gobernadores y aliados, mientras Karina apuesta a fortalecer candidatos propios de La Libertad Avanza.

Aunque Javier Milei mantiene públicamente el respaldo a Bullrich, la relación se enfrió. Sobre todo después de que la senadora primereó y le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes. El trasfondo es una disputa de poder sobre el futuro del espacio y quién podría liderarlo si el Presidente pierde fortaleza política.

También te vamos a contar el Negocio Glam: las primeras damas del Mundial. Son todas bellas, influencers y publicitan marcas de lujo. Están lejos del estereotipo de las antiguas botineras, que vivían de los millones de sus maridos. Ahora ellas también facturan. Acumulan cientos de miles de seguidores que las posicionan para publicitar lifestyle y en cada aparición marcan tendencia. Juegan otro campeonato: el del poder digital.

Helmut Ditsch, el artista argentino más cotizado, le reclama al Gobierno que le devuelva una obra que fue descolgada de las paredes de la Casa Rosada durante la gestión mileista. La pintura, inspirada en el glaciar Perito Moreno, había sido entregada en comodato a Cristina Fernández de Kirchner. Pero Karina Milei, sin mediar explicación, decidió sacarla y ahora el autor pide que se la restituyan.

También El streaming se diversifica: Lo que nació como transmisiones informales por YouTube terminó convirtiéndose en un sistema de producción capaz de financiar teatro comercial, desarrollar series de ficción y negociar contenidos globales. Olga, Luzu TV y Blender amplían su negocio a un modelo más flexible y menos costoso que la TV abierta.