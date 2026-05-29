La orden de Axel Kicillof a sus funcionarios: prohibido viajar al Mundial

La Selección argentina llegará a la competencia como vigente campeona del mundo tras el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas. Su segundo encuentro será el lunes 22 de junio ante Selección de Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Selección de Jordania, nuevamente en Dallas. Jordania será además una de las selecciones debutantes de esta edición mundialista.

El nuevo formato del Mundial incluirá doce grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria ampliada a 32 selecciones. La FIFA espera que la edición 2026 se convierta en la más grande y convocante de la historia, con récord absoluto de espectadores, partidos y recaudación comercial. También será el primer Mundial masculino organizado simultáneamente por tres países y en 16 sedes diferentes distribuidas a lo largo de América del Norte.

La Copa del Mundo FIFA 2026 comenzará el 11 de junio y es organizada por México, Estados Unidos y Canadá con la expectativa de una confluencia masiva de turistas, hinchas y fanáticos. Sin embargo, los grandes ausentes van a ser los funcionarios bonaerenses de la gestión de Axel Kicillof. El gobernador envió una orden a todo su gabinete para que eviten asistir a los encuentros deportivos fuera del país.

En medio de su carrera presidencia en 2027, apuntado a competir contra Javier Milei o el candidato seleccionado por La Libertad Avanza, el titular del ejecutivo presidencial les bajó la directiva a sus funcionarios para que no viajen a ver a la albiceleste. “Los funcionarios tienen prohibido viajar al Mundial”, confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a los medios.

“Si quieren alentar a la selección que lo hagan desde sus casas o los fan fest que se van a poner en los municipios”, agregó el funcionario. Ante un contexto de crisis económica aguda y recortes de fondos nacionales, la medida es considerada prudente en la administración peronista.

Por otra parte, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia recibió a intendentes y legisladores de la provincia de Buenos Aires. En la reunión avanzaron con la idea de instalar pantallas gigantes en las plazas para ver los partidos del equipo de Lionel Messi.“Les comunicamos, con orgullo, que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA para que todos juntos alentemos a la Selección Argentina”, confirmó.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca y termina el domingo 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos. Se tratará de la primera vez que se presenten 48 selecciones clasificadas y habrá un total de 104 partidos. De esta epopeya deportiva, se espera dos objetivos: que la selección nacional se destaque obteniendo su cuarta copa mundial y que no haya funcionarios bonaerenses en los estadios viendo los partidos de manera presencial.