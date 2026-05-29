Quién es el empresario que se reunió con Milei

Maurice Ostro quedó en el centro de la escena política y económica argentina luego de su reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Aunque su nombre no es masivo para el público general, el empresario es una figura reconocida en el Reino Unido por su actividad en el negocio internacional de piedras preciosas, por sus vínculos con el establishment político británico y por una extensa red de inversiones que fue ampliando durante las últimas décadas.

Según trascendió en diversos medios, tras el encuentro con el mandatario argentino, el empresario británico analiza desembarcar con proyectos vinculados a centros digitales para procesamiento de datos, un sector que comenzó a captar fuerte atención de inversores extranjeros debido al crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda global de infraestructura tecnológica.

Sin embargo, la fortuna de Ostro tiene su origen en el negocio de las gemas. La historia familiar comenzó con su padre, Max Ostro, un sobreviviente del Holocausto que fundó en 1960 la compañía Ostro Minerals, dedicada a la comercialización de topacios azules y otras piedras preciosas de lujo. Décadas después, el heredero asumió el control de la empresa y expandió su alcance internacional. La firma se convirtió en una referencia dentro del mercado de gemas exclusivas, especialmente a partir de la explotación comercial del denominado “Topacio Azul del Amazonas”, una piedra descubierta por la familia en Brasil que alcanzó notoriedad mundial por sus dimensiones extraordinarias.

Un aspecto especial de visibilidad en el visitante es su mecenazgo en la cultura. Hace años decidió donar al Museo de Historia Natural de Londres la que es considerada la gema de topacio azul más grande del mundo en la actualidad. La pieza, hallada en Minas Gerais, Brasil, pesa 9.381 quilates, cerca de dos kilos, mide 15 centímetros de largo y permanece exhibida en la galería de minerales del museo británico desde 2016. Su valor nunca fue revelado oficialmente. Aquella donación terminó convirtiéndose en una carta de presentación internacional para Ostro, que desde entonces fortaleció su perfil como coleccionista, filántropo y promotor cultural.

Sin embargo, el negocio de las piedras preciosas no fue su única fuente de ingresos. De acuerdo con información difundida por la propia compañía y por distintos perfiles corporativos, Maurice Ostro fundó, desarrolló y posteriormente vendió empresas en sectores tan diversos como la logística para aerolíneas, la industria alimenticia, los productos lácteos y los negocios de consumo masivo. Esa diversificación le permitió construir una fortuna que luego orientó hacia actividades educativas y de promoción del diálogo interreligioso.

En el Reino Unido también es conocido por sus contactos dentro de la política. Diversos medios ingleses señalaron que mantiene una relación de amistad con el ex primer ministro Boris Johnson, a quien conoció durante su etapa universitaria en Oxford. Según reveló el diario The Times, Johnson incluso recurrió a Ostro en 2020 para intentar mejorar la relación entre su gobierno y sectores empresariales británicos en medio de tensiones derivadas del Brexit. Ese entramado de vínculos es observado como uno de los factores que facilitaron los contactos posteriores entre el empresario y el gobierno argentino.

Además de su actividad empresarial, Ostro desarrolló una intensa agenda institucional. Es abogado, cursó estudios en la Universidad de Nueva York y en la Escuela de Negocios de Harvard, fue vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos del Reino Unido y recibió distinciones como la Orden del Imperio Británico. Junto a su esposa, Katy Ostro, también impulsó proyectos vinculados al diseño de joyería y distintas iniciativas benéficas.

La reunión con Milei despertó especial interés porque se produjo en un contexto en el que el gobierno nacional busca atraer inversiones extranjeras de alto valor agregado. Fuentes citadas por distintos medios indicaron que Ostro estaría explorando oportunidades para desarrollar centros de procesamiento de datos en Argentina, una industria asociada a servicios digitales, almacenamiento de información e inteligencia artificial. Aunque todavía no se conocieron anuncios concretos ni montos de inversión, la posibilidad de instalar infraestructura tecnológica aparece alineada con la estrategia oficial de captar capitales vinculados a la economía del conocimiento y aprovechar los incentivos que el Ejecutivo promociona para grandes proyectos productivos.

El encuentro en la Casa Rosada no fue el primero entre ambos. Pero, ahora, con la posibilidad de nuevas inversiones en territorio argentino, el empresario británico busca pasar de las piedras preciosas y la filantropía a un sector mucho más ligado al futuro tecnológico, en una apuesta que la administración libertaria sigue de cerca por el potencial impacto económico que podría generar.