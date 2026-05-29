Insólito: Milei y Luis Caputo no coinciden en el número de argentinos que sacaron de la pobreza

En el marco del Latam Economic Forum celebrado el miércoles en Buenos Aires, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron sin quererlo uno de los blooper oficialistas más llamativos de los últimos tiempos: no se pusieron de acuerdo en cuántos argentinos salieron de la pobreza durante la gestión libertaria.

El primero en hablar fue Caputo, a las 9.15 de la mañana. Ante un auditorio de empresarios e inversores, el ministro desplegó su habitual batería de datos y aseguró que 12 millones de personas habían salido de la pobreza gracias al programa económico del gobierno. Tres horas más tarde, a las 12.15, fue el turno de Milei. El presidente repitió la misma lógica argumental, el mismo tono triunfalista, pero con un número diferente: según él, los argentinos que abandonaron la pobreza son 14 millones.

El detalle no pasó inadvertido. El periodista Ariel Lijalad fue quien señaló la inconsistencia en sus redes sociales con una ironía difícil de rebatir: en apenas tres horas, y sin mediar ningún nuevo dato oficial, el gobierno habría "sacado de la pobreza" a dos millones de personas adicionales.

La anécdota se produce en un contexto de fuerte tensión entre el relato oficial y la percepción ciudadana sobre la situación económica. Ese mismo miércoles, Caputo también fue noticia por otra frase polémica: "Parece un chiste que te hablen de crisis", declaró ante el mismo foro, mientras intentaba explicar por qué no podía "mostrar empatía" frente a quienes describen el presente como una situación de emergencia social.