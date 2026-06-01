Una encuesta midió la imagen de Milei en distintos streamings

El periodista Manu Jove, en el canal Blender, reveló los resultados de un estudio de la encuestadora Our House que midió la imagen del presidente Javier Milei entre las audiencias de distintos canales de streaming. La metodología no apuntó al universo general de votantes sino a las comunidades específicas que consumen cada plataforma, lo que convierte al relevamiento en una radiografía del mapa ideológico del nuevo ecosistema mediático argentino. El resultado no sorprendió: los tres streamings con mayor imagen positiva del Presidente son AZZ, Carajo y LUZU TV, en ese orden.

AZZ: el streaming del fútbol

AZZ es el canal de streaming deportivo fundado por el periodista Flavio Azzaro, que se posicionó como uno de los más vistos de Argentina con más de 570 mil suscriptores en YouTube. Su propuesta central gira en torno al fútbol argentino, con programas como Cuidemos el Fútbol —conducido por una generación más joven de periodistas— y ciclos encabezados por figuras del periodismo deportivo tradicional como Alejandro Fabbri. Recientemente, AZZ anunció una alianza con OLGA para ofrecer cobertura conjunta del Mundial 2026, combinando comunidades y estilos para los fanáticos del fútbol. Su audiencia, masivamente masculina y futbolera, es un termómetro de un segmento que históricamente se mantuvo al margen del debate político pero que el fenómeno Milei logró capturar.

Carajo: el streaming de La Libertad Avanza

Carajo es un canal de streaming de orientación libertaria que opera en YouTube, Twitch e Instagram, y que adoptó como eslogan "El único medio NO ZURDO de Argentina". Fue fundado por el empresario Augusto Marini y el influencer Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien se convirtió en el principal intérprete de la batalla cultural que Milei considera uno de los tres ejes esenciales de su presidencia, al mismo nivel que el desempeño económico y político. Su programa insignia es La Misa, y el canal funcionó desde el inicio como una usina de militancia digital oficialista. Que lidere el ranking de imagen positiva del Presidente entre su propia audiencia no es un dato: es la razón de ser del canal.

LUZU TV: el más masivo, el menos político

El dato más llamativo del relevamiento es el tercer lugar de LUZU TV, el streaming más popular del ecosistema digital argentino. Creado en 2021 por Nicolás Occhiato —cuyo nombre rinde homenaje a Villa Luzuriaga, el barrio de La Matanza donde creció—, LUZU TV se convirtió cinco años después en la propuesta más vista del streaming argentino, con Nadie dice nada como programa insignia. A diferencia de Carajo, LUZU nunca adoptó una identidad política explícita: su propuesta es de entretenimiento, humor y cultura popular, con una audiencia joven y amplia. Que aparezca tercero en imagen positiva de Milei sugiere que el oficialismo logró penetrar en comunidades digitales que no se piensan a sí mismas como políticas, lo que amplía el alcance electoral del fenómeno libertario más allá de sus propios espacios de militancia.