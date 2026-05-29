Rebord sobre el cierre de la causa por antisemitismo: "He derrotado a Milei"

El streamer y conductor Tomás Rebord festejó este miércoles el cierre definitivo de la causa penal que se había iniciado en su contra por presunta discriminación religiosa hacia la comunidad judía. A través de su cuenta de X, anunció que la Cámara archivó el expediente —incluso después de que la parte denunciante apeló— y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de críticas directas al presidente Javier Milei.

El origen del conflicto se remonta a un monólogo que Rebord realizó en su programa de streaming Blender, donde hizo una serie de comentarios que usuarios y organizaciones consideraron ofensivos para la comunidad judía. El abogado Jorge Monastersky presentó entonces una denuncia penal ante la Fiscalía por presunta discriminación religiosa. El episodio tomó mayor repercusión cuando Milei citó públicamente las declaraciones del abogado en X y las comentó con una sola palabra: "Masterclass".

Meses después, con la causa archivada, Rebord tomó revancha. En su posteo celebró que ahora existe "jurisprudencia nacional" sobre su caso, la cual —según él— confirma su "anti-antisemitismo, generosidad, gran sentido del humor y buen gusto". También cuestionó directamente al mandatario: "Solo alguien desconcertantemente estúpido pudo haber considerado este mamarracho judicial una 'masterclass'", y fue más lejos aún al preguntar en su tuit: "¿Es Javier Milei un estúpido?"

El streamer además recordó que el presidente lo bloqueó en X —lo que calificó de "anti-democrático"— y sentenció que lo venció tanto en las redes como en los tribunales. "Podemos continuar en la forma que quiera", desafió. Cerró el posteo convocando a su audiencia a su "última transmisión" para celebrar lo que definió como un triunfo de la libertad de expresión.