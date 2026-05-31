García Cuerva, el sacerdote que domó a Milei

El pasado 25 de Mayo, en ocasión del tedeum por el Día de la Patria, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, pronunció, frente al presidente Javier Milei y casi todo su gabinete, una homilía incómoda. Habló de hermanos "paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad", reclamó "una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación" y dejó una frase que ordenó la jornada: "Viven de privilegios, alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren, critican a los que intentan hacer el bien".

García Cuerva también apuntó al ecosistema digital libertario. Describió a "los haters sentados frente a una computadora para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando", y, citando al Papa León XIV, pidió "desarmar el lenguaje renunciando a las palabras hirientes" e invitó a "cultivar la amabilidad". Durante este tramo del discurso, el director de cámaras ponchaba a Santiago Caputo, al que justo le picaba el ojo derecho.

Las palabras de García Cuerva habrían tenido efecto inmediato en el presidente Milei, quien no contraatacó. Al día siguiente, por Radio Mitre, en un tono calmo, calificó la mirada de García Cuerva como "una opinión absolutamente válida", dijo que "abre un diálogo y un debate" que le parecía "supervalioso" y celebró que "una autoridad religiosa trate de mediar". Su única objeción fue de matiz: la palabra "terrorismo" le pareció "una palabra un poco exagerada" para gente que escribe en Twitter. La novedad es interesante si se tiene en cuenta que es el mismo Milei que en 2018 había llamado a Francisco "representante del maligno en la casa de Dios".

Haters. El biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, descargó en X una versión más brutal: llamó a García Cuerva "obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano". El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch, uno de los legisladores más cercanos a Milei, fue por el flanco político: "El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres", escribió, y acompañó el posteo con fotos del arzobispo junto a Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner.

García Cuerva nació en Río Gallegos en 1968, hijo de un comodoro de la Fuerza Aérea, fue cura villero en La Cava, en Beccar, antes de que Francisco lo eligiera arzobispo en 2023. Es una criatura del bergoglismo, del semillero de curas villeros del que salieron Pepe Di Paola y Gustavo Carrara, hoy arzobispo de La Plata. Su primera polémica, apenas asumió, fueron justamente las fotos con el massismo que Benegas Lynch reflotó tres años después: entonces tuvo que aclarar que no era kirchnerista —"en esta obsesión con la grieta me han querido empujar para ese lado"— y exhibir sus vínculos con el PRO, de María Eugenia Vidal a Carolina Stanley.

En una de sus primeras apariciones públicas como arzobispo habló de la "maldita inflación", durante la gestión de Massa como ministro de Economía. En el tedeum del 2024 habló de que a la dirigencia le falta "termómetro social". Este año incluso tuvo cruces con el Gobierno de la Ciudad frente a operativos policiales en las villas. Dijo que había "olor a erradicación".

Esa fue, quizás, la clave del incordio que García Cuerva representa para el oficialismo: es el opositor al que no pueden tratar como hacen con los demás. No es casta ni es kirchnerismo, no se lo puede escrachar sin pagar un costo entre los fieles, y encima habla desde el lugar que el propio Milei, creyente confeso, no se anima a profanar. Por eso lo atacaron de costado.

La pregunta que dejó abierta el tedeum fue si la Iglesia que García Cuerva encarna —huérfana de Francisco y bajo el pontificado de León XIV— se conformará con el papel de conciencia incómoda o si, de cara al próximo año electoral, está dispuesta a inclinar la balanza hacia algún lado.