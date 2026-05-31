Santiago Shelby: sobreactuación Peaky Blinder

El 25 de Mayo, Santiago Caputo llegó a la Catedral Metropolitana con boina oscura, sobretodo marrón cerrado hasta el cuello, peinado prolijo y cigarrillo en mano. La imagen disparó una asociación inmediata: Tommy Shelby, el estratega criminal de la ficción "Peaky Blinders", la serie ambientada en la Birmingham de los años 20 que el propio Caputo reconoce entre sus favoritas. Las redes explotaron antes de que terminara la misa. TN tituló uno de los videos más vistos de la jornada "De Peaky Blinder al Tedeum".

En su homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva trazó una analogía católica precisa: los escribas de Cafarnaúm que criticaban los milagros de Jesús eran, en su lectura, los antecesores de los haters digitales de hoy. "La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación parecen moneda corriente". Caputo, a cargo de los trolls libertarios, escuchaba atento en cuarta fila.

Las imágenes del acto, tomadas por el fotógrafo Federico López Claro, empezaron a circular en la cuenta oficial de X del asesor presidencial casi sin texto. López Claro publicó cuatro imágenes en su propia cuenta y el propio Caputo intervino con un comentario escueto sobre una de ellas: "La primera es un fotón". La foto elegida lo mostraba saludando con calidez a Eduardo "Lule" Menem, asesor principal de Karina Milei. Era un saludo entre los dos principales asesores —enfrentados— de los hermanos Milei.

El episodio podría haber sido un acto menor, pero no lo fue. Días antes, Caputo había tenido un encontronazo público en redes con Martín Menem, primo de "Lule" y presidente de la Cámara de Diputados, en el marco de la interna libertaria que enfrenta al asesor presidencial con el eje de Karina Milei y los Menem. La disputa quedó expuesta con el escándalo de la cuenta @PeriodistaRufus, que reveló la grieta entre las dos facciones del poder libertario.

Al señalar esa foto como la destacada del álbum, Caputo trazó una línea sin escribirla: el conflicto tiene nombre y apellido, y "Lule" no está en esa lista. La distinción entre los dos primos Menem no es un detalle fraterno sino una operación política. "Lule" representa la rama con la que Caputo puede convivir. No es la primera vez que se los ve saludándose de manera amistosa.

García Cuerva llamó a "refundar el vínculo social y político entre los argentinos" y advirtió que hacen falta dirigentes que se animen al diálogo y al encuentro. Caputo escuchó la homilía. Después abrió X y siguió fiel a su estilo.