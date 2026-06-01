Bomba del New York Times: Peter Thiel se radicaría en Argentina para evadir impuestos

Una investigación del New York Times firmada por los periodistas Emma Bubola y Ryan Mac reveló que Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal y presidente de Palantir, dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami para instalarse en Buenos Aires. En los últimos dos meses, el tecnomagnate de 58 años compró una mansión en uno de los barrios más exclusivos de la capital argentina, se reunió con el presidente Javier Milei y sus ministros, inscribió a sus dos hijas en una escuela local y organizó una cena con la élite empresarial porteña en la que, según personas presentes, habló de uno de sus temas favoritos: el Anticristo. Algunos de los asistentes, según el diario estadounidense, no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas del anfitrión, pero escucharon con atención.

El traslado no sería únicamente ideológico. Según fuentes cercanas a Thiel citadas por el NYT, su afincamiento en Argentina está motivado en parte por el temor a que California apruebe una iniciativa electoral que aplicaría un impuesto del 5% sobre los activos de los multimillonarios del estado. Para Thiel, con un patrimonio estimado en 28 mil millones de dólares, eso representaría una erogación de casi 1.400 millones de dólares. A finales de 2025, antes de que se fijara el 1° de enero de 2026 como fecha límite de residencia para quedar alcanzado por el tributo propuesto, el magnate ya había cortado lazos con California. Argentina apareció entonces en su horizonte como refugio también de otros riesgos que Thiel ha advertido públicamente: una guerra nuclear y la inteligencia artificial desbocada.

El empresario tiene un historial de acumular países de respaldo. Nació en Alemania, fue criado en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad neozelandesa en 2011 y solicitó el pasaporte en Malta en 2022. Argentina sería el siguiente eslabón de esa cadena. Según el NYT, el gobierno argentino estudió la posibilidad de ofrecerle la residencia permanente o incluso la ciudadanía, aunque voceros oficiales negaron que esa oferta haya sido considerada. Lo que sí trascendió es que la Casa Rosada trabaja en la creación de un programa de "pasaporte dorado" para quienes realicen grandes inversiones en el país.

La sintonía con Milei es un factor central. Ambos se conocieron en persona por primera vez en 2024, en una reunión mediada por Alec Oxenford, exempresario tecnológico y actual embajador argentino en Estados Unidos. Desde entonces, el vínculo se profundizó: Thiel se reunió en Olivos con el propio Milei —quien describió el encuentro como la convergencia de dos "anarcocapitalistas"— y tuvo cenas con los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a celebrar el interés del magnate con una declaración que sintetizó la estrategia del gobierno: "Todos los billonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados y con mayores impuestos son bienvenidos a la República Argentina".