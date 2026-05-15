Reynaldo Sietecase regalará sus Martín Fierro por la distinción a Joni Viale

La relación entre el periodista Reynaldo Sietecase y los premios Premios Martín Fierro quedó definitivamente rota luego de que el conductor anunciara públicamente que regalará todas las estatuillas obtenidas a lo largo de su carrera. La decisión, que generó fuerte repercusión en el ambiente periodístico y televisivo, estuvo motivada por una profunda crítica hacia la conducción de APTRA y especialmente por la distinción otorgada al periodista Jonatan Viale en la categoría de labor periodística en ediciones pasadas.

Sietecase explicó que el galardón “ya no le significa nada” y sostuvo que la pérdida de prestigio del Martín Fierro fue progresiva. El periodista reveló que posee nueve premios entre distinciones personales y reconocimientos obtenidos por programas de radio y televisión en los que participó. Sin embargo, aseguró que decidió desprenderse de todos ellos porque considera que entidad conducida por Luis Ventura abandonó los criterios de rigurosidad y credibilidad que históricamente distinguieron a la premiación.

Uno de los episodios que más impactó en su postura fue la premiación de Jonatan Viale por su labor periodística. Según expresó Sietecase en sus redes sociales, le resultó inadmisible que se reconociera a un periodista “en el año en que aceptó suspender una entrevista al Presidente”. Con esa frase hizo referencia a las críticas que recibió el hijo de Mauro Viale durante el último tiempo por ciertas decisiones editoriales y gestos de afinidad con el oficialismo, como permitir al asesor Santiago Caputo interrumpir en el reportaje a Javier Milei.

La reacción del conductor de Radio Con Vos no se limitó solamente a cuestionar el premio otorgado a Viale. También apuntó contra la incorporación de categorías comerciales dentro de los Martín Fierro y criticó duramente la polémica generada alrededor de Florencia Peña, luego de las declaraciones del presidente de APTRA, Luis Ventura. Según manifestó, esos episodios terminaron de destruir el prestigio histórico de una ceremonia que durante décadas fue considerada la máxima distinción de la radio y la televisión argentina.

El periodista mostró en Instagram una imagen de las estatuillas guardadas dentro de un bolso y anunció que serían entregadas a sus compañeros de radio. Lejos de destruirlas o devolverlas formalmente a APTRA, eligió regalarlas como un gesto simbólico de desapego hacia la institución. En su mensaje aclaró que respeta a quienes continúan valorando el premio, pero remarcó que personalmente dejó de sentirse representado por la entidad organizadora.

La controversia se produjo en la previa de una nueva ceremonia de los Martín Fierro organizada por APTRA, prevista para el 18 de mayo, fuertes cuestionamientos mediáticos y debates sobre la legitimidad de las nominaciones. Como sucede tradicionalmente, APTRA anunció las ternas días antes de la gala mediante una conferencia encabezada por Ventura.

Allí se dieron a conocer los candidatos para radio y televisión y rápidamente comenzaron las críticas por ausencias, incorporaciones polémicas y presuntos favoritismos. Las declaraciones de Sietecase terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más resonantes previos al evento y reavivaron una discusión histórica sobre la objetividad y la transparencia de los Martín Fierro.