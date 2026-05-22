Video: el Tesla de Fernando Burlando con Barby Franco

En redes sociales se viralizó el vehículo que Fernando Burlando y Barby Franco utilizaron para asistir a la gala de los Martín Fierro que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Una tiktoker grabó al abogado y a su novia subidos en un automóvil Tesla que se retiraba de la sede en la que se entregaron los prestigiosos premios a los medios nacionales.

En la secuencia, Franco saluda a la sorprendida transeúnte que grabó al carro, diseñado y construido por la corporación liderada por Elon Musk, que se alejaba del evento de APTRA, dedicado a galardonar a las figuras de la televisión y la radio. Un fragmento filmado el martes pasado y que fue replicado por numerosas cuentas en plataformas como X y TikTok.

Las apariciones de autos Tesla Cybertruck se han hecho virales en el país en los últimos días. La semana pasada, un vehículo de la misma marca se encontraba estacionado en el garaje de la Cámara de Diputados y desató un escándalo mediático dentro del oficialismo libertario. La camioneta eléctrica futurista fue vista aparcada en el anexo legislativo y rápidamente se difundió en redes sociales debido a su impactante estética y, sobre todo, por su valor millonario.

El dueño del vehículo resultó ser el diputado nacional Manuel Quintar de La Libertad Avanza, de 44 años, quien asumió su banca el 10 de diciembre de 2023 y cuyo mandato se extiende hasta 2027. El legislador jujeño se presenta públicamente como abogado, empresario, comerciante y deportista. Diversas fuentes periodísticas señalaron que mantiene una fuerte actividad vinculada al sector de la salud privada en su provincia, donde administra clínicas, sanatorios y obras sociales vinculadas al histórico Sanatorio Los Lapachos, un emprendimiento familiar con presencia regional desde hace décadas.

La Cybertruck no es un vehículo para nada común ni accesible en el mercado argentino. En Estados Unidos el modelo base arranca en torno a los 70.000 dólares, pero en Argentina, debido a costos de importación, aranceles, IVA, impuestos internos y gastos logísticos, distintas estimaciones periodísticas ubican su precio entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Algunos medios hablaron de una valuación superior a los 100.000 dólares, mientras otros calcularon cifras cercanas a los 250.000 o incluso 300.000 dólares dependiendo de la versión importada.

Sin dudas, la imagen del Tesla no pasa desapercibida para el público argentino. El propio Milei, en un reportaje streaming en el ciclo conducido por el Gordo Dan, rememoró el momento en el que se subió a un Tesla y reconoció: "Yo probé uno y me encantó, le pedí a Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, no me dio pelota". En redes sociales, Quintar fue rápidamente bautizado como “DipuTesla”, mientras miles de usuarios cuestionaban el contraste entre el discurso anti casta y la exhibición de bienes de lujo en el Congreso.