El show de "picos" entre Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri en los Martín Fierro

La entrega de los premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados y emotivos de la televisión argentina cuando Santiago del Moro interrumpió el protocolo habitual de la ceremonia para reunir sobre el escenario a Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri, protagonistas históricas de una larga cadena de enfrentamientos mediáticos, cruces televisivos y distanciamientos personales. La escena ocurrió en el salón principal del Hilton porteño y rápidamente se convirtió en el episodio más viral y comentado de la noche.

Del Moro, conductor de la gala y una de las principales figuras de Telefe, observó desde el escenario a las tres artistas ubicadas en distintas mesas y decidió convocarlas públicamente frente a todos los invitados. “Todos amamos la televisión, todos laburamos de esto”, expresó antes de pedirles que subieran. Primero ingresó Georgina Barbarossa y luego aparecieron juntas Moria Casán y Carmen Barbieri, generando una inmediata ovación de colegas, productores, periodistas y figuras del espectáculo presentes en el salón.

La tensión previa había sido uno de los grandes temas de la ceremonia. Georgina Barbarossa y Moria Casán arrastraban un conflicto de más de dos décadas originado por declaraciones de Moria sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, el fallecido esposo de Barbarossa. Esa disputa había provocado innumerables cruces públicos y hasta situaciones laborales evitadas deliberadamente por ambas. En la previa de los Martín Fierro, Georgina había dejado en claro que no esperaba una reconciliación, aunque sí un saludo cordial “entre dos mujeres educadas”.

Cuando las tres figuras quedaron frente a frente en el escenario, Del Moro intentó bajar la tensión apelando al humor y al reconocimiento mutuo de sus trayectorias. Carmen Barbieri fue la primera en distender la situación con bromas y muestras de afecto hacia el conductor. Luego llegaron los abrazos entre las tres divas y, finalmente, los “picos” que sellaron públicamente la reconciliación. El conductor incluso bromeó con un “pico de a cuatro”, mientras el público respondía con aplausos y gritos desde las mesas.

El momento tuvo una fuerte carga simbólica porque reunió a tres de las mujeres más influyentes del espectáculo argentino, protagonistas de décadas de televisión, teatro de revista, programas de entretenimiento y ciclos de actualidad. Las cámaras mostraron a productores y artistas emocionados mientras las tres figuras se abrazaban tomadas de la mano en el centro del escenario. La transmisión oficial enfocó repetidamente las lágrimas de algunos invitados y el clima de sorpresa que atravesó la ceremonia.

En cuanto a las nominaciones, Moria Casán y Georgina Barbarossa compartían terna en la categoría Mejor Conductora Femenina, una de las más competitivas de la noche. Allí también estaban nominadas Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco, Pamela David y Verónica Lozano. Finalmente el premio quedó en manos de la ex pareja de los fútbolistas Mauro Icardi y Maxi Lopez, resultado que generó polémica dentro del salón y fuertes reacciones entre algunos invitados, especialmente porque muchos consideraban a Moria como la favorita.

Georgina Barbarossa llegaba a la gala respaldada por el éxito de su magazine matutino en Telefe, mientras Moria Casán atravesaba un gran momento con “La mañana con Moria”, ciclo con el que volvió a posicionarse en la televisión diaria. Carmen Barbieri, aunque no integraba esa terna específica, había sido invitada como una de las figuras históricas de la televisión y el teatro argentino, además de mantenerse vigente por sus trabajos recientes en espectáculos teatrales y programas de actualidad.

Al día siguiente de la ceremonia, Moria Casán reveló detalles íntimos de ese encuentro. Contó que durante el abrazo le dijo al oído a Georgina: “Sorry si te lastimé”, mientras ambas se decían “te quiero” en medio de la emoción. Georgina confirmó luego esas palabras y reconoció que el momento fue genuino y profundamente conmovedor. Moria también destacó el valor simbólico de la escena y sostuvo que “mujeres del espectáculo como las que subimos al escenario no hay muchas”.

Santiago del Moro condujo buena parte de la noche apelando a la nostalgia y al reconocimiento de figuras históricas del medio. Además de las premiaciones principales, hubo homenajes especiales, discursos políticos, referencias a la crisis de la televisión tradicional y múltiples cruces humorísticos entre artistas y conductores. Sin embargo, ninguna escena logró superar el impacto de la reconciliación entre Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.