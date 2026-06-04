El duro mensaje de Jonatan Viale contra la marcha del Ni una menos

"Yo me pregunto, con total honestidad, si alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que paso con la nena", comentó Jonatan Viale en su ciclo radial de Radio Rivadavia. En su programa, el periodista cuestionó la multitudinaria movilización de Ni Una Menos realizada en las inmediaciones del Congreso Nacional y lo vinculo al caso de Agostina Vega.

La marcha convocada por organizaciones civiles denunció la falta de compromiso por parte de la dirigencía política, el sistema judicial y el gobierno nacional para frenar los casos de violencia de genero y femicidio. A días del caratulado femicidio de la joven cordobesa, el comunicador declaró: "Yo creo que no quieren saber de verdad lo que le paso a esta piba". "Es mucho más profundo, ¿tienen idea lo que hay de fondo acá?", advirtió.

"Tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil y/o secuestro de mujeres jóvenes, por parte de barras, al servicio de un sector de la política", remarcó Viale y cerró: "Respeto mucho al movimiento, pero no estan ayudando a esclarecer con la verdad. Vamos con la verdad, en serio, de lo que paso con esta chica ¿Quién es Barrelier? ¿A quién respondía?".

El crimen de Vega se convirtió en uno de los casos más resonantes de los últimos años. La adolescente de 14 años había desaparecido el 23 de mayo, después de salir de su vivienda en barrio General Mosconi con un remis, y durante una semana fue intensamente buscada por familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. La investigación tomó un giro decisivo cuando las cámaras de seguridad y distintas pericias ubicaron a la menor en contacto con Claudio Barrelier, una ex pareja de su madre y barrabrava del club Instituto, quien terminó siendo el único detenido e imputado en la causa hasta el momento.

Las imágenes de cámaras de vigilancia mostraron a la joven ingresando a la vivienda del sospechoso en barrio Cofico. Inicialmente, el acusado negó cualquier encuentro con Vega e incluso su defensa afirmó que la persona registrada en los videos podía ser su propia hija. Sin embargo, con el avance de la investigación y el peso de las pruebas, el acusado modificó su relato y terminó reconociendo que la joven había estado en su domicilio. Este fin de semana, los rastrillajes realizados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra permitieron hallar restos humanos desmembrados que fueron vinculados a la adolescente desaparecida.

Todos los indicios de la causa, que quedó bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, apuntan a Barrelier como el asesino de Vega, en un ataque en el que se evalúa la existencia de abuso sexual y hechos vinculados a la red de trata de menores y difusión de contenidos sexuales. Ademas del señalado, en el expediente están involucrados personas de su entorno -- como la madre del presunto femicida y una ex pareja que le presto el automovil para deshacerse del cuerpo -- que fueron incorporadas a la investigación por movimientos sospechosos registrados durante los días posteriores a la desaparición. La fiscalía tampoco descarta ampliar imputaciones si surgen elementos que indiquen colaboración o encubrimiento.

El acusado tenía antecedentes policiales por una causa de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género y había recuperado la libertad el año pasado. Según la denuncia, el acusado llevó a una chica de 20 años hasta su casa con distintos pretextos y, una vez dentro, la amenazó con un arma, le quitó el teléfono celular y la obligó a permanecer en una habitación. La víctima declaró posteriormente que fue atada de pies y manos con cinta adhesiva y que logró escapar semidesnuda para pedir auxilio a los vecinos de la zona.

El imputado permaneció detenido solamente 20 días por este hecho. Luego recuperó la libertad tras el pago de una fianza y bajo una serie de condiciones impuestas por la fiscalía, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. Durante ese proceso fue defendido por Ricardo Moreno. Sobre esto último, un aspecto repercutió en los medios cuando se dio a conocer que Barrelier es empleado de la Municipalidad de Córdoba y tenía participación en estructuras políticas vinculadas al peronismo local.

De hecho, el padrino de militancia en el movimiento justicialista es el mismo abogado penalista Ricardo Moreno. Esta noticia provocó fuertes cuestionamientos sobre los controles judiciales y, también, del municipio por permitir que empleado continuara desempeñando actividades públicas pese a sus antecedentes penales.