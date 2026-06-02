Quién es la funcionaria trans que se fue en la víspera del Ni Una Menos

Mara Pérez Reynoso anunció por Twitter que dejó la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. La renuncia se conoció a horas de la marcha por el décimo aniversario del Ni Una Menos, y en un momento en que los programas bajo su órbita atraviesan un desfinanciamiento sin precedentes.

La funcionaria es una referente del PRO vinculada históricamente a Patricia Bullrich. Durante el macrismo, Bullrich la había incorporado al Ministerio de Seguridad en 2016, presentándola como la primera mujer trans en ocupar un cargo en esa cartera.

Había asumido la Dirección en diciembre de 2024, como parte de la tropa bullrichista que se integró al mileísmo tras la derrota presidencial de 2023. Su llegada fue, en ese sentido, parte del precio político que La Libertad Avanza pagó por la incorporación del PRO a la coalición de gobierno.

Su salida, en un momento en que la relación entre Bullrich y Milei atraviesa una de sus tensiones más visibles, no parece un episodio aislado: es una baja más en el corrimiento del espacio bullrichista dentro del oficialismo.

En su despedida, Pérez Reynoso destacó haber regularizado procesos de adquisición de insumos, establecido una mesa federal mensual con las provincias y reorientado el enfoque del área hacia "una perspectiva de desarrollo de la familia". No mencionó los números que cuentan otra historia.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el presupuesto ejecutado por el programa mostró una reducción del 87% en términos reales respecto a 2023. El Plan ENIA —el programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia— quedó prácticamente paralizado: hoy cuenta con apenas 19 agentes asignados y sin recursos para implementación territorial.

En los primeros meses de la gestión de Milei se suspendieron los fondos en cinco provincias, lo que generó el despido de 619 personas de los equipos operativos. La situación derivó en una acción judicial de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Salud. Los procesos de compra de anticonceptivos permanecen detenidos y se interrumpió la producción de estadísticas sanitarias.

Pérez Reynoso cerró su mensaje reivindicando haber trabajado "con convicción, profesionalismo y vocación de servicio", y prometió seguir defendiendo las ideas de la libertad. Las funciones son transitorias. Las consecuencias, no.