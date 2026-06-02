El lobbista libertario Leonardo Scatturice bailando con De Paul en el show de Tini

Un video que circula en las redes sociales muestra a Leonardo Scatturice y Rodrigo De Paul bailando juntos en el recital de Tini Stoessel, la cantante y pareja del volante de la Selección argentina. Las imágenes, captadas en plena antesala del Mundial 2026, encendieron la curiosidad sobre el vínculo entre el futbolista y uno de los empresarios más polémicos y observados del ecosistema libertario.

Scatturice se ha convertido en los últimos años en una figura central del entramado de poder que rodea al gobierno de Javier Milei. Dueño del conglomerado COC Global Enterprise, dentro de su estructura opera Tactic Global LLC, una firma de lobby registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que tiene entre sus clientes a la SIDE argentina, al estratega ultraderechista George Birnbaum —quien supo ser jefe de Gabinete de Benjamin Netanyahu y artífice del perfil político de Viktor Orbán— y a países tan disímiles como Kirguistán, Vietnam y la República Srpska, esta última considerada un aliado estratégico de Rusia en los Balcanes.

A pesar de que el empresario rechaza la definición de "lobbista", las actividades de cabildeo de Tactic Global son ejecutadas por figuras de su máxima confianza con llegada directa al trumpismo, como Barry Bennett y María Soledad Cedro, organizadores de la CPAC Argentina y cercanos a Santiago Caputo. El contrato que la firma firmó con la SIDE —por un monto de 110.000 dólares— nunca llegó a ejecutarse por falta de pago de la parte argentina.

El universo de Scatturice se amplió además con la adquisición de Flybondi a través de COC Global, y está vinculado a la red de relaciones que sostuvo al ex funcionario Facundo Leal, detenido recientemente con casi 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y dispositivos electrónicos. En ese entramado también aparece el exsecretario de Transporte Luis Pierrini, señalado como uno de los hombres más cercanos al empresario.

El baile junto a De Paul fue apenas un destello en la fiesta mundialista. Pero la imagen del futbolista y el hombre más observado de la era libertaria moviéndose al compás difícilmente pase desapercibida.