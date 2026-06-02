Pagni presento una encuesta que posiciona a Cristina Kirchner como la política con mejor imagen

La última encuesta nacional de la consultora de Hugo Haime, presentada y analizada en el programa televisivo Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni por La Nación+, mostró un dato que llamó la atención del escenario político: la expresidenta y actual referente del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, se ubicó como la dirigente con mejor imagen del país. El relevamiento reflejó una recuperación de su posicionamiento relativo dentro del universo opositor en un contexto marcado por el desgaste de otros referentes del peronismo y por la persistencia de una fuerte polarización política alrededor de la figura del presidente Javier Milei.

Según los datos exhibidos durante el programa, la exmandataria logró superar en valoración a otros dirigentes de la oposición, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof y referentes de distintos espacios no oficialistas. El estudio de Haime se realizó sobre una muestra nacional de aproximadamente 1.200 casos, relevados mediante encuestas online y segmentados por variables de edad, género, nivel socioeconómico y región del país, una metodología que la consultora utiliza habitualmente para medir tendencias de opinión pública.

De acuerdo con la explicación brindada durante la presentación televisiva, la encuesta no sólo evaluó imagen positiva y negativa de los principales dirigentes, sino también expectativas económicas, percepción sobre la situación del país y posicionamiento electoral de cara a los próximos desafíos políticos. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo fue que la mejora de Cristina Kirchner no apareció necesariamente asociada a un crecimiento del kirchnerismo en términos electorales, sino a una consolidación de su núcleo de apoyo y a una revalorización relativa frente a otros dirigentes opositores. La imagen positiva de líder peronista es de 42,7%, incluso, superando a los dirigentes del oficialismo como Patricia Bullrich (41,7% de positiva y 55% de negativa) o el mismo Milei (38,7% de positiva y 60,9% de negativa).

El informe mostró que, aun manteniendo elevados niveles de rechazo en sectores antikirchneristas, la dirigente conserva un piso de adhesión considerable y una capacidad de representación que ningún otro referente opositor logra igualar actualmente. En términos de imagen, la encuesta sugirió que el liderazgo opositor continúa altamente concentrado en su figura, pese a que formalmente no ocupa cargos ejecutivos y a que enfrenta un escenario judicial y político muy complejo. Sin embargo, aunque es la dirigente con mejor imagen, su nivel de imagen negativa es también alta con 56,4%

La encuesta de Haime también fue interpretada como una señal de que el peronismo todavía no ha producido un liderazgo alternativo encarnado por Kicillof que conserva solo un 39,5% de imagen positiva y 52, 9% de negativa.

Los resultados difundidos en Odisea Argentina se suman a otros relevamientos recientes que muestran un escenario político atravesado por la polarización. La principal conclusión del estudio es que, pese a los cambios producidos desde la llegada de Milei al poder y a las transformaciones internas del peronismo, la ex Jefa de Estado mantiene una capacidad de representación superior a la del resto de los dirigentes opositores.