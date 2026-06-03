Mónica Farro fue tendencia en redes por sus comentarios sobre los femicidios

La inminente movilización de Ni Una Menos frente al Congreso Nacional encontró este año un clima de particular conmoción social tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años cuyo asesinato generó indignación en todo el país y volvió a colocar en el centro del debate la violencia de género.

En ese contexto, un encendido cruce televisivo entre Mónica Farro y Laura Ubfal en el programa LAM por América TV, terminó amplificando la discusión pública sobre los femicidios, las estadísticas de violencia y el rol de hombres y mujeres dentro de esa problemática.La polémica se produjo durante un debate sobre violencia de género y las conductas machistas. Allí, Farro cuestionó que el foco de la discusión estuviera exclusivamente puesto sobre los hombres agresores y sostuvo que también existen casos de violencia ejercida por mujeres.

"Hay mujeres asesinas", afirmó la vedette durante el intercambio, mientras reclamaba que se visibilizaran situaciones en las que hombres resultan víctimas de agresiones femeninas. Según trascendió en la emisión, la vedette mencionó estadísticas y estudios sobre denuncias de violencia doméstica sufridas por hombres y sostuvo que esos casos suelen recibir menor atención mediática.

La tensión aumentó cuando Ubfal le respondió que los femicidios constituyen un fenómeno específico y estructural vinculado a la violencia contra las mujeres. En medio de la discusión, la periodista de espectáculos recordó la experiencia personal de Farro como víctima de violencia y le planteó que debía comprender la dimensión del problema. La referencia provocó el malestar de la uruguaya y derivó en uno de los momentos más tensos del programa. "Hablemos con alguien que entienda", desplegó Ubfal.

La nueva marcha de Ni Una Menos fue convocada para este 3 de junio frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del país. La movilización nació en 2015 luego del crimen de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en la localidad santafesina de Rufino por su novio Manuel Mansilla de 16 años, quien la golpeó hasta matarla y enterró su cuerpo en el patio de una vivienda. Aquel caso generó una reacción social sin precedentes y dio origen al movimiento que desde entonces se convirtió en la principal expresión de protesta contra la violencia machista en Argentina.

Once años después, el asesinato de otra adolescente de la misma edad volvió a conmocionar al país. Agostina Vega desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y durante varios días fue intensamente buscada por fuerzas de seguridad, familiares y voluntarios. Las cámaras de vigilancia registraron su ingreso a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien mantenía vínculos con el entorno familiar de la víctima y se convirtió rápidamente en el principal sospechoso.

Tras una semana de búsqueda, los restos desmembrados de la adolescente fueron hallados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Los informes preliminares de la autopsia indicaron que la menor murió por asfixia mecánica y que habría sido víctima de abuso sexual. A partir de esos resultados, la Justicia agravó la imputación y encuadró la causa como femicidio, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La situación judicial de Barrelier se vio agravada por antecedentes recientes. En 2025 había sido denunciado por una joven de 20 años por privación ilegítima de la libertad. Según el expediente reconstruido por medios locales y nacionales, la víctima logró escapar de una vivienda del acusado luego de haber sido atada de manos y pies. Vecinos declararon haberla visto salir desnuda y pedir ayuda desesperadamente. El acusado permaneció detenido durante aproximadamente veinte días, pero posteriormente recuperó la libertad tras el pago de una caución. La defensa estuvo a cargo del abogado y ex concejal peronista Ricardo Moreno. Ese antecedente volvió a cobrar relevancia tras la desaparición y posterior asesinato de Vega, ya que expuso advertencias previas sobre conductas violentas atribuidas al acusado.

La convocatoria de Ni Una Menos de este año estará atravesada por el reclamo de justicia por Agostina Vega y por la denuncia de organizaciones feministas sobre la persistencia de los femicidios en Argentina. Diversos colectivos sostienen que el caso expuso fallas en los mecanismos de búsqueda temprana y en la evaluación de antecedentes del principal sospechoso. En ese marco, el crimen de la adolescente cordobesa se convirtió en el símbolo de una nueva movilización que buscará recordar a las víctimas de violencia de género y renovar un reclamo que comenzó hace más de una década con Chiara Páez y que, según las organizaciones convocantes, continúa vigente ante cada nuevo femicidio que conmociona al país.