Baby Etchecopar duro contra Adorni: "Eras una laucha que no tenía una moneda"

En su editorial televisivo, Baby Etchecopar explotó contra las últimas declaraciones mediáticas de Manuel Adorni concedidas a José Del Rio en el programa Mesa chica de LN+. En el reportaje, el Jefe de Gabinete presentó por primera vez una explicación integral sobre el origen de los fondos que están siendo investigados y reconoció que había omitido declarar parte de sus activos. Además, durante la entrevista, el funcionario reveló que presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que no figuraban en sus presentaciones originales.

Según su propia explicación, la diferencia patrimonial rondaría los 500.000 dólares, monto cuya procedencia atribuyó a una combinación de ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas. "Ahorramos en negro como todos los argentinos", destacó el coordinador de ministros. Cuando Del Rio le preguntó por qué esos fondos no habían sido declarados oportunamente, respondió: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", y sostuvo: "Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años". "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", remató.

Esos dichos fueron retomados por el mismo Etchecopar con fuerte virulencia debido a que conocía a Adorni en esos tiempos. De hecho, el entonces tuitero libertario era una figura presente y recurrente en el ciclo del conductor, durante aproximadamente dos años, formando parte de su equipo periodístico en Radio Rivadavia. Allí cumplía principalmente el rol de columnista económico, analizando coyuntura macroeconómica, inflación, política monetaria, mercado cambiario y actividad empresarial. Luego, el presentador televisivo llevo al economista como panelista en la señal A24.

"Cuando Adorni venia a laburar con nosotros no tenia ni una moneda. Venia a laburar porque tenia que pagar la cuota del departamento. ¿De que 500 mil dólares de mierda me estas hablando? Eras un laucha que no tenías una moneda, tu mujer tenía todos los dientes torcidos", destacó Etchecopar con inusitado enojo y cerró: "¿Te pensas que somos todos pelotudos?”.

Un momento significativo durante la entrevista de La Nación + fue cuando el dirigente de LLA reveló que presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que no figuraban en sus presentaciones originales. Según su propia explicación, la procedencia es atribuida a una combinación de ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.

Incluso, otro aspecto sensible en el reportaje, fue precisamente la explicación sobre Bitcoin y otros activos digitales del Jefe de Gabinete. el funcionario afirmó que había invertido aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas y que esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a 300.000 dólares, argumento utilizado para justificar buena parte del crecimiento patrimonial observado en los últimos años.

En este contexto surgió otro hecho políticamente explosivo: la adhesión al régimen conocido como "Inocencia Fiscal", una herramienta creada por la Ley 27.799 impulsada por el propio gobierno de Javier Milei. La norma elevó los umbrales para configurar delitos tributarios y creó mecanismos simplificados para regularizar activos e ingresos no declarados.

Según la información conocida esta semana, Bettina Angeletti, pareja del funcionario libertario, ingresó al régimen y posteriormente el propio Adorni solicitó acogerse al sistema simplificado. La decisión provocó fuertes críticas porque el libertario utilizó una herramienta diseñada por la misma administración de LLA mientras enfrenta una investigación patrimonial.

Los especialistas consultados por distintos medios coinciden en que la adhesión a la Inocencia Fiscal puede tener efectos tributarios, pero no impide ni paraliza una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o corrupción. Por eso, aun después de las rectificaciones patrimoniales anunciadas por Adorni en LN+, la causa judicial continúa abierta y se mantiene medidas de prueba sobre inmuebles, consumos, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas.

por R.N.