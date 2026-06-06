Scatturice: el transportador

Leonardo Scatturice quiere ser el transportista de la Selección. El empresario amigo del gobierno de Javier Milei, radicado en Miami y dueño de las empresas Flybondi y OCA, ya tiene un primer cliente de peso en el plantel de Lionel Scaloni: Rodrigo De Paul. Fuentes de la industria aeronáutica confirmaron que fue un avión de Surjet, la empresa de Scatturice, el que trasladó al mediocampista del Inter Miami desde Miami hasta Lima, donde el volante pasó unas horas en el recital de Tini Stoessel antes de sumarse a la concentración mundialista en Kansas City.

El avión partió de Miami, aterrizó en Lima, esperó, y regresó a Miami. Desde allí, De Paul tomó otro vuelo para integrarse al predio del Sporting KC, donde la Selección argentina se prepara para defender el título. Lionel Messi, que también viajó desde Miami, llegó a Kansas junto a De Paul en una aeronave de FlyExclusive, empresa con la que la AFA tiene relación para los traslados de jugadores radicados en Estados Unidos. No era el mismo avión que llevó al volante a Lima.

La imagen de De Paul en el recital de Tini circuló en redes sociales, pero recién en el programa "Y Mañana Qué", de TN, desmenuzaron el video viral. Al lado de De Paul bailaba Leonardo Scatturice en el estadio nacional de Lima durante el show de Stoessel.

Scatturice lleva meses tejiendo una red de negocios que cruza la política y el deporte. Es el hombre que, a través de Santiago Caputo, conecta al gobierno de Javier Milei con el círculo de Donald Trump, es organizador de la CPAC en Buenos Aires y otros países de latinoamérica. Su empresa OCP Tech tiene contratos millonarios con el Estado y sus aviones protagonizaron uno de los escándalos más ruidosos del año pasado: el ingreso sin control aduanero de diez valijas desde Miami, caso que todavía hoy investiga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Pero Scatturice no quiere quedarse solo con el poder político. Según fuentes de la industria, su objetivo es transformar a De Paul en una puerta de entrada al plantel albiceleste y posicionar a Surjet como la empresa de cabecera para el traslado de jugadores de la Selección. Ya sería el transportista oficial de la gira de Tini. El hito máximo sería trasladar a Messi aunque sea una vez. La lógica es la de siempre: acumular clientes de alto perfil que abran puertas.

De Paul es tal vez el más polémico de los jugadores de la Selección. Tuvo una separación conflictiva con Camila Homs, la madre de sus hijos y es amigo del presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia que está peleado con el gobierno de Milei y ahora de Scatturice, uno de los empresarios preferidos del poder libertario. Hay De Paul para todos. Y Scatturice también.