.El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sorprendió durante una entrevista realizada en el streaming de Infobae al recordar una insólita anécdota de su juventud vinculada con Luca Prodan, el legendario líder de Sumo. En medio de una conversación distendida sobre su adolescencia en La Plata y sus años previos a la actividad política y económica, el funcionario relató que durante un recital protagonizó un episodio tan efusivo que terminó llamando la atención del propio cantante sobre el escenario.

Según contó, era un joven de larga cabellera y habituado a los recitales de rock de los años ochenta, presenciando los shows de Soda Stereo y los locales Virus, entre otras agrupaciones. Sin embargo, cuando asistió a la fecha de la banda capitaneada por el vocalista italo-escoces tuvo una secuencia imborrable. En ese momento, el adolescente se metió dentro de un pogo, el momento de mayor efusión de los fanaticos del rock, que comenzaba a consolidarse como una de las expresiones más características de la cultura rockera argentina.

Sturzenegger recordó que comenzó a moverse de manera desenfrenada entre el público hasta que el mismo Luca Prodan decidió interrumpir momentáneamente el show. “Luca Prodan paró un recital por mí”, afirmó entre risas durante la entrevista. De acuerdo con su relato, el músico lo observó desde el escenario y le lanzó una advertencia directa: “Flaco, pará un poco”. La anécdota provocó sorpresa y risas entre los periodistas presentes, quienes reaccionaron con incredulidad ante la escena descripta por el ministro y le pidieron detalles sobre aquel encuentro con una de las figuras más míticas del rock nacional.

Según esa versión, el cantante lo miró fijamente y le pidió que se calmara antes de continuar con el espectáculo. La anécdota se viralizó tras su aparición en el programa de Infobae y generó todo tipo de comentarios entre fanáticos de Sumo y usuarios de redes sociales, algunos de los cuales pusieron en duda el episodio y otros lo celebraron como una muestra más del carácter impredecible del músico."Cuando cuento la historia no me creen", concluyó Sturzenegger.

La referencia a Luca Prodan permitió además volver sobre la extraordinaria historia de uno de los artistas más influyentes de la música argentina. Nacido en Roma el 17 de mayo de 1953 en el seno de una familia de origen italiano y escocés, pasó buena parte de su infancia y adolescencia en el Reino Unido, donde estudió en el prestigioso colegio Gordonstoun, la misma institución por la que pasó el entonces príncipe Carlos.

Rebelde por naturaleza, escapó en varias oportunidades de las estructuras familiares y educativas que intentaban contenerlo, atravesó una etapa marcada por el consumo de heroína y desarrolló una profunda pasión por la música, especialmente por el punk, el reggae y la naciente escena post-punk británica. Tras una sobredosis que puso en riesgo su vida, decidió abandonar Europa y aceptar la invitación de un amigo para instalarse en las sierras de Córdoba, iniciando así una nueva etapa que terminaría cambiando para siempre la historia del rock argentino.

En Argentina fundó Sumo, una banda que rompió con todos los moldes de la época. Mientras gran parte de la escena musical se expresaba en castellano y respondía a determinadas tradiciones musicales, Prodan mezcló letras en inglés y español con influencias del reggae, el dub, el post-punk, el funk y la new wave. Su personalidad irreverente, su actitud desafiante frente a cualquier autoridad y un carisma arrollador convirtieron rápidamente a Sumo en un fenómeno del circuito underground. Durante los primeros años compartió escenario con músicos como Germán Daffunchio, Alejandro Sokol y Stephanie Nuttal, a los que más tarde se sumarían Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinato y Alberto Troglio, conformando la formación clásica que llevaría a la banda a la consagración definitiva.

Entre las canciones más emblemáticas de Sumo aparecen “La rubia tarada”, “Los viejos vinagres”, “Mañana en el Abasto”, “No tan distintos”, “Debede”, “Estallando desde el océano”, “Crua Chan”, “Nextweek”, “Heroína” y “Fuck You”. Muchas de ellas se transformaron en himnos generacionales por su combinación de ironía, crítica social y experimentación musical. Prodan se caracterizaba por una presencia escénica impredecible, capaz de alternar momentos de humor corrosivo con explosiones de furia o largos monólogos improvisados. Su figura resultaba fascinante porque parecía no responder a ninguna regla del negocio musical ni a los convencionalismos del espectáculo.

Sin embargo, mientras el reconocimiento artístico crecía, también avanzaban los problemas de salud derivados de su alcoholismo. Tras haber dejado atrás la heroína en Europa, desarrolló una fuerte dependencia al alcohol que deterioró progresivamente su estado físico. Durante los últimos años de su vida era habitual verlo con una botella de ginebra y quienes compartían la intimidad de la banda observaban con preocupación el deterioro de su organismo.

El último recital de Sumo se realizó el 20 de diciembre de 1987 en el estadio de Los Andes. Quienes estuvieron allí recordaron a un Luca extremadamente delgado, visiblemente agotado y en malas condiciones físicas. Dos días después, el 22 de diciembre, fue encontrado muerto en su casa del barrio porteño de San Telmo. Tenía apenas 34 años. La causa oficial fue un paro cardíaco asociado al grave deterioro de su salud y a las consecuencias del alcoholismo crónico. En la actualidad, en ese mismo lugar, se llevan a cabo la Fiesta Freedom , un encuentro de rock nacional ochentero en memoria all artista.

La muerte de Prodan marcó el final de Sumo, pero también el nacimiento de dos de las bandas más importantes del rock argentino posterior: Divididos y Las Pelotas, surgidas de la división de sus integrantes. Con el paso de las décadas, la figura de Luca se transformó en una leyenda. Su influencia atraviesa generaciones de músicos y continúa siendo objeto de libros, documentales, investigaciones y proyectos cinematográficos.

Extranjero de nacimiento pero argentino por adopción cultural, logró en apenas unos pocos años construir una obra que modificó para siempre el sonido del rock nacional. Su historia combina rebeldía, genialidad, excesos y talento en una proporción difícil de repetir, razón por la cual sigue siendo considerado uno de los artistas más revolucionarios y carismáticos que haya dado la música argentina.