De Fabián Doman a Bullrich: "Gracias por transformar al Gobierno en un gran conventillo"

El periodista Fabián Doman aprovechó su programa en Carnaval Stream para dedicarle un agradecimiento cargado de sarcasmo a Patricia Bullrich, en el pico de la interna que sacude a La Libertad Avanza por la polémica en torno al pliego de la jueza Verónica Michelli. El tono fue de ironía sostenida, con referencias a la lógica del periodismo de chimentos y a los beneficios que la crisis del oficialismo les genera a los medios que cubren política.

"A favor de Bullrich: gracias Patricia. Gracias como periodista te lo digo, no como ciudadano, por el aporte que hacés al conventillo diario de los medios, el aquelarre, el caos que aportás", arrancó Doman. Y sumó, ante la risa de sus panelistas: "Otro aplauso. Igual que a Manuel —Adorni— y Patricia, dándonos de trabajar, permitiéndonos hablar del Gobierno, mostrando que en el Gobierno están todos peleados". El remate fue lapidario: "Tu aporte es inconmensurable, no hay manera de medirlo. Gracias Pato, de corazón, gracias por transformar al Gobierno en un gran conventillo".

La segunda frase que le valió portadas fue la comparación con la figura más disruptiva del mundo del espectáculo argentino. "Es una especie de Wanda Nara del mileísmo", sentenció Doman en referencia a la centralidad que adquirió Bullrich en el debate político desde su decisión de no votar el retiro del pliego que el propio Gobierno había promovido.

El contexto que dio pie al monólogo fue la escalada de tensión entre la senadora y los hermanos Javier y Karina Milei. Bullrich le anticipó al presidente que no cumpliría con la orden de votar el retiro del pliego de Michelli y, como formalidad, puso a disposición su renuncia a la conducción del bloque oficialista en el Senado. Según trascendió, Milei rechazó la dimisión y expresó que quiere que la senadora continúe en el cargo. Bullrich, por su parte, salió a descomprimir negando que haya riesgo de fractura en el bloque y afirmando que seguirán trabajando durante el Mundial. La conversación entre ambos, según fuentes cercanas al Gobierno, no habría sido conflictiva. El propio Doman sintetizó la contradicción central del episodio: "El Gobierno quiere levantar el pliego de Michelli que el mismo Gobierno manda". El conventillo, al menos en los medios, sigue bien abierto.