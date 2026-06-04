Virginia Gallardo repartió pelotas con la cara de Messi entre los chicos

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se convirtió en protagonista mundialista este fin de semana al visitar a los chicos de Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes Capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol. La legisladora llegó al lugar disfrazada con una máscara de Lionel Messi y la camiseta número 10 de la Selección Argentina, y repartió pelotas con la cara del capitán albiceleste entre los niños.

La escena fue registrada en video y se viralizó en sus redes sociales en pocas horas, llegando a los medios nacionales y generando miles de interacciones entre los seguidores de la legisladora correntina, que representa al bloque libertario en la Cámara de Diputados de la Nación desde diciembre de 2023.

En las imágenes se ve a Gallardo compartiendo las instalaciones del club y jugando un partido de fútbol junto a los chicos, quienes ante la cámara le gritaron: "¡Messi, aguante Corrientes!". La diputada también fue captada bailando en la Costanera de la capital correntina para "palpitar" la llegada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El gesto tuvo amplia repercusión entre sus seguidores, que rescataron la informalidad de la iniciativa y el vínculo directo con los pibes del barrio, lejos de los actos protocolares habituales de la política partidaria en el arranque de un año electoral con las legislativas de octubre en el horizonte.

En su publicación, Gallardo explicó el espíritu de la tarde: "Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos". Y cerró con una reflexión que amplificó la repercusión del video en redes: "A veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale". La frase resonó en los comentarios y fue compartida en múltiples plataformas por sus seguidores.