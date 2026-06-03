Encuesta: el 53 por ciento le pone de nota un 1 al gobierno de Milei

La más reciente encuesta nacional de Opina Argentina mostró un escenario político complejo para el gobierno encabezado por Javier Milei. El relevamiento, realizado durante mayo de 2026 sobre una muestra nacional representativa de ciudadanos mayores de 16 años, reflejó que el oficialismo logró detener el deterioro que venía registrando desde comienzos de año, aunque todavía enfrenta importantes dificultades en materia de imagen pública y confianza social.

Según destacó la consultora, los principales indicadores dejaron de caer y mostraron una estabilización luego de varios meses marcados por el impacto de denuncias de corrupción, conflictos políticos y el desgaste propio de la gestión. Si bien Javier Milei continúa integrando el grupo de dirigentes con mayor nivel de conocimiento público y conserva un núcleo de apoyo considerable, los resultados evidenciaron que ya no exhibe la ventaja que supo tener durante buena parte de 2024 y 2025.

La consultora de Facundo Nejamkis observó además que los segmentos moderados continúan reduciéndose, mientras crecen las opiniones intensamente favorables e intensamente negativas. Esta observación se demostró en la pregunta "¿Del 1 al 10 como califica a Javier Milei?", en el que un 53% lo evaluó con 1, un 2% con 2, un 3%con 3, un 2% con 4, 3% con 5, un 3% con 6, un 4% con 7, un 9% con 8, un 6% con 9 y un 13% con 10.

El trabajo también evaluó la percepción sobre figuras del oficialismo y de la oposición. Dentro del universo libertario, la dirigente que mostró los mejores registros relativos fue Patricia Bullrich, quien aparece consolidada como una de las dirigentes con mejor valoración pública del espacio gobernante. Diversos sondeos de los últimos meses, incluidos los analizados por medios nacionales, ubican a Bullrich incluso por encima de Milei en algunos indicadores de imagen positiva, fenómeno que se explica por el fuerte respaldo que conserva entre votantes de centroderecha y sectores preocupados por la seguridad.

Entre los opositores, figuras como Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman están ubicados como los dirigentes con mejor diferencial de imagen del país, producto de una valoración positiva muy consolidada entre sus votantes y un crecimiento de su conocimiento público. El gobernador bonaerense continúa siendo el principal referente opositor con proyección presidencial hacia 2027, mientras que la ex presidenta mantiene elevados niveles de adhesión dentro del electorado peronista pese a conservar también uno de los niveles de rechazo más altos del sistema político.

El ex ministro de Economía mantuvo una calificación en el que reflejaba un 40% con 1, un 3% con 2, un 3% con 3,un 2% con 4, un 5% con 5, un 3% con 6, un 6% con 7, un 9% con 8, un 7% con 9 y un 19% con 10. Una evaluación con un resultado mucho más positivo en comparación con el obtenido con el mandatario nacional.

Por otro lado, según el informe difundido por Opina Argentina, siete de cada diez consultados consideraron que Manuel Adorni debería dejar su cargo mientras avancen las investigaciones judiciales. El dato se convirtió en uno de los principales focos de atención política porque muestra que el impacto de los escándalos excede a los sectores opositores y alcanza también a votantes que acompañaron al oficialismo en elecciones recientes.

El estudio concluye que el escenario político argentino ingresó en una etapa de mayor competitividad. A diferencia de lo que ocurría un año atrás, cuando Milei aparecía claramente por encima del resto de los dirigentes nacionales, la fotografía actual muestra un mapa más fragmentado, con oficialismo y oposición disputando espacios de influencia similares y con dirigentes como Bullrich, Kicillof, Kirchner y Bregman logrando niveles de visibilidad y valoración capaces de desafiar el liderazgo político del Presidente.