La IGJ pidió a la libertaria Fundación Faro que informe quiénes le donaron dinero

La Inspección General de Justicia (IGJ) le requirió a la Fundación Faro, el think tank que conduce el politólogo libertario Agustín Laje, que identifique quiénes realizaron las principales donaciones que la organización declaró haber recibido durante 2024. El organismo, que depende del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, notificó a la fundación el 1° de junio y le otorgó un plazo de diez días hábiles para responder, según reveló el sitio Chequeado. Si no lo hace en tiempo y forma, se expone a sanciones que van desde el apercibimiento público hasta una multa de hasta 8 millones de pesos por cada infracción, monto fijado por el Decreto N° 609/2024 y actualizable semestralmente, según reveló Chequeado.

La exigencia se enmarca en el artículo 419 de la Resolución General IGJ N° 15/2024, que obliga a las asociaciones civiles y fundaciones a presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos cuando las donaciones recibidas superen los 40 salarios mínimos vitales y móviles en un período de 30 días corridos. En diciembre de 2024, ese umbral equivalía a $ 11 millones (unos US$ 10.630). El documento requerido, conocido internamente como «Anexo XIII», debe acompañar a los estados contables y la Fundación Faro nunca lo había presentado.

El detonante fue el balance de 2024 que la propia organización presentó ante la IGJ. Allí figura un ítem denominado «Donaciones, Cursos, Talleres y Prevención» por un total de $ 4.957.118.605, equivalentes a unos US$ 4,8 millones al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2024. La cifra es un salto descomunal respecto del ejercicio anterior: cuando la entidad todavía se llamaba Fundación Valorar, en 2023 había declarado apenas $49 millones en ingresos y un patrimonio neto de $12 millones. El año pasado ese patrimonio trepó a $4.394 millones, un incremento de 356 veces en doce meses.

El balance no especifica quiénes fueron los donantes ni permite rastrear si los fondos ingresaron durante la llamada «Cena Solidaria» del 13 de noviembre de 2024, evento en el que participó el presidente Javier Milei y que la propia fundación presenta como un hito fundacional. La IGJ también notificó otras observaciones: le pidió a Faro que regularice firmas, aclare la superposición documental con la antigua Fundación Valorar y presente los estados contables del ejercicio 2025 antes del 30 de junio, fecha límite de la prórroga vigente. La vocería de la fundación no respondió las consultas del sitio Chequeado al cierre de esta nota.