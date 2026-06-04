El video con IA de la reunión entre Patricia Bullrich y Karina Milei

La reunión que mantuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora nacional Patricia Bullrich se produjo en medio de una de las mayores tensiones políticas que atravesó La Libertad Avanza, luego de que el Gobierno decidiera retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza federal. El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada y buscó contener una crisis interna que se profundizó cuando Bullrich decidió diferenciarse públicamente de la postura impulsada por el propio presidente Javier Milei y por el círculo más cercano de la conducción política libertaria.

La controversia comenzó cuando el Poder Ejecutivo resolvió retirar la candidatura de Michelli, actual secretaria del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata y postulante al Tribunal Oral Federal Criminal N.º 3 de esa ciudad. La magistrada había atravesado el proceso de selección correspondiente, había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado y se encontraba en condiciones de avanzar hacia una eventual aprobación en el recinto. Sin embargo, la Casa Rosada decidió frenar su nombramiento luego de que trascendiera que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores de los casos de corrupción que afectan al Gobierno nacional, entre ellos el escándalo de la criptomoneda $Libra y distintas investigaciones sobre funcionarios de la administración libertaria.

La decisión generó una fuerte reacción de sectores judiciales, asociaciones de abogados, bloques opositores e incluso de dirigentes del propio oficialismo. Increiblémente, el más potente foco de resistencia surgió dentro de la propia bancada libertaria en el Senado, encabezada por Bullrich. La legisladora hizo público su desacuerdo y comunicó que no acompañaría la maniobra impulsada por el Ejecutivo. En un mensaje difundido en redes sociales afirmó: "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli". La frase tuvo un fuerte impacto político porque constituyó una de las primeras diferencias explícitas entre Bullrich y el núcleo duro que rodea a Karina Milei.

La senadora también ratificó que continuaba respaldando el proyecto político de LLA, pero sostuvo que no compartía la decisión adoptada en este caso particular. Según trascendió posteriormente, durante las conversaciones con el Presidente incluso puso a disposición su renuncia a la jefatura del bloque oficialista en el Senado para evitar que el conflicto escalara institucionalmente. Sin embargo, Milei rechazó esa posibilidad y le pidió que permaneciera en el cargo.

En ese contexto se produjo la reunión entre Karina Milei y Bullrich. El objetivo fue intentar bajar la tensión interna y evitar una fractura en el bloque oficialista justo cuando el Senado se preparaba para debatir decenas de nombramientos judiciales impulsados por el Gobierno. La preocupación de la Casa Rosada era que el rechazo de Bullrich terminara arrastrando a otros senadores libertarios y aliados, generando una derrota política para el Ejecutivo. Los temores no eran infundados: varios legisladores comenzaron a expresar reparos respecto de la decisión presidencial y algunos bloques dialoguistas adelantaron que no acompañarían el retiro del pliego.

Esta situación critica para la hermana del mandatario se llevo al plano de las redes sociales al satirizar el encuentro entre las dos mujeres de hierro de La Libertad Avanza. En la secuencia desarrollada por IA, tanto la legisladora como la funcionaria se agarran de los pelos, literalmente, en una contienda en el despacho de Milei en Casa Rosada.

Más allá del toque de humor virtual de las redes sociales, la postura de Bullrich se vio fortalecida aún más cuando distintos sectores del Senado interpretaron que el retiro del pliego no debía tratarse de manera inmediata. Finalmente, las autoridades parlamentarias resolvieron no someter a votación el pedido presidencial y dejarlo en suspenso, una decisión que fue leída en los pasillos del Congreso como un triunfo político de la senadora frente a la estrategia impulsada por la Casa Rosada. Incluso comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el pliego de Michelli pueda avanzar igualmente si obtiene el respaldo parlamentario suficiente.

Mientras tanto, Javier Milei salió por primera vez a defender públicamente la decisión de retirar la candidatura de la magistrada. El mandatario compartió en redes sociales un mensaje del exjuez Ricardo Manuel Rojas en el que se reivindicaba la potestad constitucional del jefe de Estado para nombrar y también para retirar candidatos judiciales. El texto replicado por Milei sostenía: "Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo". También afirmaba que "nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal". Desde el entorno presidencial reforzaron esa línea argumental y señalaron que la Constitución no obliga al Ejecutivo a explicar las razones por las cuales decide retirar una postulación.

La polémica adquirió una dimensión todavía mayor porque la oposición, organizaciones judiciales y asociaciones de abogados interpretaron que la decisión podía constituir una represalia indirecta contra el periodista de La Nación. Esa lectura se vio reforzada por el hecho de que la candidatura de Michelli había superado todas las etapas técnicas previas y que el parentesco con Alconada Mon surgió como principal explicación política para justificar el retiro de su nominación.

El episodio dejó al descubierto una disputa de poder que excede el caso Michelli. Por un lado, mostró la influencia decisiva de Karina Milei en las decisiones estratégicas del Gobierno. Por otro, evidenció el creciente peso político de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, al punto de convertirse en la principal dirigente oficialista que desafió públicamente una determinación respaldada por el mismo Presidente.