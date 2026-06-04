Luis "Toto" Caputo: "Tuvieron que inventar que mi familia atentó contra Cristina"

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo salió este martes a cruzar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial lo amenazara con investigarlo si el peronismo recupera el poder. La respuesta del funcionario no fue técnica ni económica: fue política y filosa, y apuntó directo al centro de la historia reciente del kirchnerismo.

Todo arrancó después de que Caputo, el lunes, dijera en un evento empresario que Axel Kicillof no va a ser presidente "nunca en su vida". Quintela salió a contestarle con munición gruesa: "Lo vamos a investigar a él cuando lleguemos al poder nosotros".

La réplica del ministro llegó vía redes sociales y fue contundente. "Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado", escribió Caputo. Y entonces vino la estocada: "Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente".

La referencia apunta directamente a la causa judicial que involucró a su padre, Nicolás Caputo, en el marco del atentado contra Cristina Kirchner en septiembre de 2022. Esa investigación nunca prosperó y el ministro siempre la calificó de armado político.

"Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre", continuó el titular de Hacienda, que cerró el mensaje con un dardo concreto: "Por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios".

La Rioja es una de las pocas provincias que no se sumó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones impulsado por el gobierno de Javier Milei, una decisión que el propio Quintela defendió en múltiples ocasiones. Para Caputo, esa negativa tiene un costo directo sobre los habitantes de la provincia.