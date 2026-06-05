Vuelve a su cargo la jueza de Chubut que besó a un preso

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut restituyó en su cargo a Mariel Suárez, la jueza penal de Comodoro Rivadavia que en noviembre de 2023 había sido destituida por un jury de enjuiciamiento tras conocerse un video en el que se la veía besando a un preso condenado por homicidio. La decisión, unánime, declara la nulidad absoluta de todo el proceso disciplinario.

Los cinco magistrados que firmaron la resolución —Diego Trad, Roberto Barrios, Carina Estefanía, Javier Raidan y Andrés Giacomone— concluyeron que el jury estuvo viciado de origen por falta de imparcialidad. El blanco de las críticas es el juez Daniel Báez, quien presidió el tribunal disciplinario pero antes había firmado la resolución que abrió el sumario, calificó el caso como "excepcional" en medios de comunicación y anticipó valoraciones negativas sobre la conducta de Suárez antes del juicio. Cuando la defensa pidió su recusación, el tribunal rechazó el planteo sin analizar los indicios aportados.

El fallo sostiene que Báez no solo actuó en roles incompatibles de manera acumulativa, sino que durante el debate limitó el número de testigos de la defensa e intervino con expresiones percibidas como descalificadoras. Todo eso, según el Superior Tribunal, "contaminó" la actuación desde el primer día.

El caso había comenzado en enero de 2023 con la difusión pública de una grabación del Instituto Penitenciario Provincial en la que se veía a Suárez visitando a Cristian "Mai" Bustos, condenado a prisión perpetua por el homicidio de su hijastro de nueve meses y el crimen de un policía. La entonces jueza había votado en disidencia por una pena menor. Argumentó que las visitas respondían a un trabajo académico.

El jury la encontró culpable de ausencia de imparcialidad, conducta indecorosa y falsear la verdad. En 2024 fue sobreseída en sede penal: la justicia consideró que su conducta era "éticamente reprochable" pero no configuraba delito. Ahora, la nulidad del jury la devuelve al cargo.

El Superior Tribunal aclaró que la decisión no implica avalar la conducta de Suárez ni desconocer a las víctimas del caso original, pero advirtió que ningún castigo puede sostenerse sobre la base de garantías fundamentales violadas.