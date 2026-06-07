Las cuentas raras de Los Adorni

Recién la última semana Manuel Adorni respiró un poco más aliviado. No lo puede confesar, pero el nuevo round entre Karina Milei y Santiago Caputo y la rebeldía de Patricia Bullrich con el dictamen de la jueza Verónica Michelli le llevaron un poco de tranquilidad. Al menos, le permitieron salir de la asfixia a la que estaba sometido por sus desprolijidades financieras que la Justicia está investigando.

Mientras sigue afinando su declaración jurada, el jefe de Gabinete ya no duda de que continuará en el cargo. Tal es la serenidad que maneja, que volvió a aparecer por la casa del country Indio Cua, uno de los inmuebles objeto de la investigación por enriquecimiento ilícito. Intenta retomar la rutina. Y cree que lo peor ya pasó.

De sangre.

El funcionario de confianza de los Milei no es el único Adorni complicado. Su hermano Francisco, diputado provincial, está siendo investigado por el fiscal Guillermo Marijuán por enriquecimiento ilícito y lavado, en una causa paralela a la del jefe de Gabinete.

En las últimas semanas, Francisco tuvo que rectificar su declaración jurada. Modificó datos sobre el valor fiscal de su casa y sobre un crédito hipotecario. Pero lo que más llamó la atención es que agregó un ítem que no había contemplado en la versión original: 21 millones de pesos de una herencia, dice como único detalle. Pequeño descuido.

El historial de rarezas patrimoniales de los Adorni no es nuevo y viene de sangre. Se descubrió tras los movimientos que se hicieron recientemente en la sucesión del progenitor de los dirigentes políticos, quien murió en el 2002. Jorge Adorni había contraído una deuda con dos mujeres para comprar una casa. El padre de Manuel y Francisco le pidió a las señoras un préstamo de 22.500 dólares que, según el reclamo, no habría devuelto en su totalidad. Ni el capital ni parte de los intereses. Los hijos pidieron que la Justicia considere extinta la queja e inscribir el inmueble a su nombre.

Blanqueo.

La suerte judicial y mediática de Manuel Adorni terminará de saberse una vez que el funcionario libertario presente su declaración jurada. “Es cuestión de días”, prometió Milei el 7 de mayo. Casi un mes después (al cierre de esta edición) seguía sin hacerlo. En Casa Rosada toman como fecha cierta de la presentación el 15 de junio. No es casual: se hará pública un día antes del debut de la Selección en el Mundial.

El jueves 4, el fiscal Gerardo Pollicita pudo completar un extenso reporte con información brindada por las billeteras virtuales, tras las medidas de prueba que el funcionario judicial había exigido semanas atrás. Los movimientos realizados online por Adorni podrían complicarlo más.

El plan de blanqueo no tiene como único objetivo zafar de la investigación judicial, sino también reinstalarse como el portavoz del proyecto libertario. Es por eso que, con el correr de los días, Adorni volvió a hacer anuncios de distintos actos de Gobierno. “Se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria”, escribió el miércoles 3. “Mañana a primera hora, la Argentina presentará su adhesión al Tratado Transpacífico”, agregó el mismo día. Los comentarios no lo perdonan: todos le recuerdan sus inconsistencias patrimoniales.

Las encuestas tampoco mienten. Su imagen está desplomada, pero ese no es el único problema: ningún funcionario desconoce que el escándalo Adorni arrastró a Milei. La tendencia del Gobierno es negativa hace cuatro meses. Según el trabajo de la consultora Ad Hoc, el 50% de la conversación en redes fue de rechazo, el 39% positiva y el 11% neutra. En la misma línea va la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés: la imagen de gestión de mayo tiene una negativa de 60 puntos y una positiva de 37.

Las menciones a Adorni se solapan bajo otros escándalos del Gobierno, pero sigue siendo el funcionario más apuntado por las críticas.

Hace un mes, en medio del torbellino de novedades sobre la causa, el Gordo Dan tuiteó con ironía: “¿Cuándo arranca el Mundial?”. Su premonición va a cumplirse: el jefe de Gabinete presentará su declaración antes del debut de la Selección. Confía en que la conversación se vuelque hacia la performance del equipo de Lionel Scaloni. Y que lo saquen de la mira. A él, a su papá, a su hermano y a su esposa.