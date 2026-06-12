Eduardo Feinmann se desmarca tras el caso Adorni: "Lo noté abatido"

La entrevista que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concedió a José Del Rio en el programa Mesa Chica de LN+ se convirtió en el primer intento público y extenso del funcionario por responder a las acusaciones sobre presuntas inconsistencias patrimoniales que lo persiguen desde marzo. En el reportaje, el funcionario confirmó que presentó declaraciones juradas rectificativas y reconoció que había omitido informar activos por aproximadamente 500.000 dólares, una admisión que marcó un giro respecto de sus respuestas anteriores ante el Congreso.

Durante la conversación con Del Rio, el funcionario sostuvo que el patrimonio cuestionado fue generado antes de ingresar al Gobierno nacional. “Trabajé más de 25 años en el sector privado”, había afirmado ya en marzo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando comenzaron las denuncias sobre su nivel de vida y sus bienes. “Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno; no tengo nada que esconder”, insistió entonces.

En LN+, Adorni avanzó un paso más y reconoció que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros no declarados. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, respondió cuando Del Rio le preguntó por qué esos fondos no habían sido informados oportunamente. También aseguró que “la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” y que nunca imaginó ahorrar en blanco durante aquellos años. Según explicó, la reconstrucción patrimonial realizada junto a sus abogados permitió identificar activos omitidos que luego fueron incorporados mediante rectificaciones.

El coordinador de ministros afirmó que parte de esos recursos provienen de ahorros acumulados durante años de actividad privada y otra porción de inversiones en criptomonedas. Según relató, había invertido alrededor de 200.000 dólares y posteriormente obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares. También sostuvo que regularizará la situación tributaria y abonará los impuestos correspondientes.

En el pase de A24, entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, el conductor de El Noticiero se refirió a lo expuesto por Adorni en el reportaje y la posible moción de censura que se podría llevar a cabo en el Congreso. "Yo lo note abatido", destacó Feinmann y remarcó: "El ayer contó que quiso renunciar". "Adorni va a tener un problemon", cerró.

La polémica con el principal portavoz presidencial gira alrededor de los bienes y gastos, que las denuncias judiciales consideran incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario. Entre los activos y operaciones bajo análisis aparecen una vivienda en el barrio privado Indio Cua Golf Club, un departamento en Caballito, reformas de lujo presuntamente abonadas en efectivo, viajes nacionales e internacionales y consumos que habrían superado ampliamente los ingresos oficialmente registrados. Además, la investigación alcanzó a Angeletti, quien quedó bajo observación por la evolución de su patrimonio y por haber participado en viajes oficiales sin ocupar cargos públicos.

La cronología del caso comenzó a desarrollarse en marzo de este año. Luego de que trascendieran investigaciones periodísticas y denuncias judiciales sobre propiedades, viajes y movimientos patrimoniales, Adorni realizó una conferencia de prensa en Casa Rosada para rechazar las acusaciones. Allí aseguró que todo su patrimonio había sido construido en el ámbito privado y denunció una “operación política y mediática” en su contra. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre varios de los bienes cuestionados debido a la existencia de actuaciones judiciales en curso.

Durante abril, la controversia se trasladó al Congreso. El 29 de abril Adorni se presentó por primera vez como jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados para cumplir con el informe de gestión previsto por la Constitución. La oposición aprovechó la ocasión para formular preguntas sobre el origen de su patrimonio y exigir explicaciones adicionales. En las respuestas enviadas al Parlamento sostuvo que los bienes de su grupo familiar figuraban en anexos reservados presentados ante la Oficina Anticorrupción.

A comienzos de mayo aparecieron nuevos elementos que intensificaron las sospechas. Una declaración vinculada a obras realizadas, algunas muy extravagantes como la creación de una cascada artificial, indicó que el contratista Mariano Tabar habría recibido 245.000 dólares en efectivo y sin facturación formal. Paralelamente, se conocieron detalles sobre propiedades adquiridas por el funcionario y gastos que, según los denunciantes, no guardaban relación con los ingresos declarados.

Durante mayo y principios de este mes la investigación judicial continuó avanzando mientras la oposición reclamaba mayores explicaciones. Sin dudas el punto de inflexión llegó esta semana, cuando el funcionario admitió públicamente la existencia de aproximadamente medio millón de dólares que no figuraban en sus declaraciones previas y confirmó la presentación de declaraciones rectificativas. Esa confesión provocó nuevas críticas de sectores opositores, que consideraron incompatible la situación con los estándares de transparencia exigibles a un funcionario de primera línea.

En el plano institucional, la Cámara de Diputados ya había utilizado la comparecencia de abril para exigir explicaciones sobre el patrimonio del funcionario y distintos bloques impulsaron pedidos de informes adicionales. En el Senado también se multiplicaron los reclamos para que el jefe de Gabinete concurra a brindar precisiones sobre el caso en futuras presentaciones previstas por el artículo 101 de la Constitución. La controversia se convirtió así en uno de los temas centrales de control parlamentario sobre la gestión de Javier Milei.

De este modo, el caso pasó en apenas tres meses de una serie de denuncias periodísticas sobre propiedades, viajes y gastos presuntamente incompatibles con los ingresos declarados a una controversia política, parlamentaria y judicial de alcance nacional, agravada por la admisión pública del propio Adorni de que durante años mantuvo activos sin declarar que recién fueron incorporados a sus presentaciones patrimoniales después de iniciadas las investigaciones.