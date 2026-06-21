El tercer peronismo, el nuevo invento opositor

“Es momento de cerrar grietas”, repite un grupo de dirigentes peronistas como consigna. Grietas hacia adentro, donde el partido se desgasta en el debate entre los liderazgos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Y grietas hacia afuera, por las múltiples peleas que afrontaron durante las gestiones de gobierno.

Por eso el justicialismo federal, que ya se había reunido en Parque Norte en mayo, volvió a hacerlo a mediados de junio, pero en el Interior. Bajo la consigna de “El peronismo debate”, como llaman al evento, los dirigentes se encontraron en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para presentarle un plan al campo, el enemigo declarado del kirchnerismo desde “la 125”.

Tibios. Los organizadores del tercer peronismo escapan a los personalismos. Para evitar definiciones y alejarse de la pelea interna entre Cristina y Axel, dicen que “no es tiempo de discutir candidaturas”. Pero quieren convertirse en la alternativa a Javier Milei.

No es una tarea fácil, arrancan la carrera desde muy atrás. A diferencia de los otros espacios, no tienen ningún nombre con peso político. Los máximos referentes son el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, y los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz.

Para esquivar ese problema sumaron mucha militancia. Y de todo el país. No serán los más conocidos, pero son muchos. En la carpa de Concepción juntaron a 1.600 dirigentes de la mayoría de las provincias. Allí presentaron el "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”. Un documento con ocho objetivos: El primero, una reforma impositiva integral para el campo que incluiría una revisión del esquema de retenciones, una de las banderas políticas del kirchnerismo.

Los oradores del evento redundaron en críticas al Presidente. “Tenemos que volver a representar a quienes creen en el trabajo, la producción. Ese es el desafío que tiene el peronismo”, dijo el senador Marcelo Lewandoski. Sin embargo, se tuvieron que aggiornar a algunos de los conceptos que La Libertad Avanza plantó y que florecen para toda la política. “El equilibrio fiscal debe existir”, admitió. Aunque luego justificó: “Pero debe ser un medio y no un fin. La política tiene que servir para que la gente viva mejor”.

Armado. La rosca en el interior del país no es exclusiva del peronismo federal. En Entre Ríos, por ejemplo, habían organizado actividades el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, de Kicillof.

Días antes de que desembarquen Olmos y Tolosa Paz, Máximo Kirchner encabezó un plenario político en Paraná. “El peronismo no está en condiciones de excluir a nadie, sí debe dar los debates internos”, dijo en la sede del sindicato ATE. Y ensayó una tibia autocrítica: “Entendiendo que parte de que este Presidente llegue a la Casa Rosada tiene que ver con que el peronismo se volvió muy tímido y dejó de hacer las cosas que tenía que hacer”.

El MDF de Kicillof había realizado su actividad un par de días antes en la misma provincia. Funcionarios cercanos al gobernador bonaerense habían desembarcado en Concordia para realizar una actividad sobre salud pública. En menos de una semana, los tres peronismos hicieron pie en la provincia que gobierna un aliado de Milei, Rogelio Frigerio.

Kicillof trabaja fuertemente en el rearmado del peronismo. Eso sí, con las ventajas que le da la virtualidad. Aparece en actos militantes a través de videos, para evitar tener que viajar e interrumpir su actividad como gobernador. Hay una lógica libertaria en su idea: si a Milei le funcionó hacer campaña sin recorrer el país, él podría emularlo. En los últimos días, participó en un encuentro en el sur de Santa Fe mediante una videoconferencia. “Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene”, arengó el gobernador. Y completó: “Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo”.

La idea primaria del peronismo federal es escaparle a la dicotomía de Kirchner versus Kicillof. Pero de todas maneras, si el objetivo falla, al menos tendrán suficiente músculo político para plantarse ante el futuro candidato opositor.

Por eso, muchos gobernadores están atentos a esta nueva aventura. Como el cordobés, Martín Llaryora, que habilitó a Nadir Nifury, funcionario suyo, a participar en ambos encuentros del “Peronismo en debate”.

El próximo encuentro empieza a bocetarse para el próximo mes y sería en el norte del país. Quieren convencer a los dirigentes del histórico partido de que hay cambios que son irreversibles desde la llegada de Milei. Con todas las críticas que le hacen al Presidente, admiten que, aún si le toca volver a gobernar al PJ, la próxima gestión no puede carecer de orden económico y equilibrio fiscal.