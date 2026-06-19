Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

Quién es Adrián Ravier, el hombre elegido por Javier Milei para ocupar la vocería presidencial, es una pregunta que hasta este viernes pocos fuera del mundo académico y libertario podían responder. El anuncio lo hizo el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al término de una reunión en la Quinta de Olivos iniciada cerca de las 9 de la mañana: Ravier será el nuevo portavoz oficial del Gobierno, mientras Adorni se mantiene como jefe de Gabinete.

Adrián Osvaldo Ravier nació en Buenos Aires en 1978. Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde fue discípulo de Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas de referencia del propio Milei. También es licenciado en Economía por la UBA y magíster por ESEADE. Ejerció la docencia durante más de dos décadas en la UNLPam, el CEMA y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, entre otras, y actualmente dicta Macroeconomía en UCEMA. Coescribió con Milei el libro "La batalla por la macroeconomía" y es uno de los principales divulgadores de la Escuela Austríaca en el mundo hispanohablante.

Sus posiciones sobre la coyuntura son claras. En declaraciones públicas de mayo pasado, sostuvo que el Presidente encontró al país "en un estado de desequilibrio fiscal, monetario y cambiario" y que dos años después "vemos equilibrios macroeconómicos y una baja significativa en la pobreza". Fue directo también sobre el mercado laboral: "No hay crisis económica en la Argentina. No hay recesión porque el PBI está aumentando. La tasa de desempleo es del 7,5%, uno de los valores más bajos de la historia". Y sobre el horizonte, sentenció: "No conozco ningún país que haya alcanzado el progreso y el crecimiento siendo una economía cerrada".

Su salto a la política llegó tras años de actividad intelectual. Preside La Libertad Avanza en La Pampa y tiene banca en la Cámara de Diputados, que pasará a Martín Matzkin, actual subsecretario de Articulación Federal en el ministerio de Seguridad. También integra la Fundación Faro, el think tank fundado por Milei y Santiago Caputo para difundir las ideas libertarias. La embestida judicial sobre el patrimonio de Adorni fue el detonante de la designación: de bajo perfil y sólida formación doctrinaria, Ravier llega para oxigenar la comunicación oficial en un momento de alta tensión interna y legislativa.