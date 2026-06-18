Rial incendiario: "Milei, si supieras lo que se ríen de vos los periodistas que considerás tus amigos"

En el programa Argenzuela de la señal C5N, Jorge Rial se refirió al presidente Javier Milei y su controvertido vinculo con los periodistas. En un fragmento del ciclo, el conductor televisivo, acompañado de Diego Brancatelli, declaró: "Milei, si supieras lo que se ríen de vos los periodistas que consideras amigos". 'El loco me llamó a las 2 de la mañana, no se le entiende, balbucea', esto dicen tus `periodistas amigos`. Se te están rajando todos", cerró el presentador.

El vínculo del presidente Javier Milei con el periodismo se consolidó como uno de los ejes más complejos y polarizados de su gestión, caracterizado por una fuerte hostilidad pública hacia la prensa general y una selectiva cercanía con comunicadores específicos. Diversos análisis mediáticos señalan que esta relación oscila entre la confrontación abierta en redes sociales y la complacencia en entrevistas exclusivas.

En el núcleo de su narrativa contra los medios, Milei y su entorno digital impulsaron consignas contundentes; el propio mandatario validó en sus plataformas frases compartidas por sus militantes, referenciados con el asesor Santiago Caputo, como "No odiamos al periodismo lo suficiente" . Este discurso de descalificación sistemática alcanzó un punto crítico durante una entrevista grabada para la Televisión Pública, donde el jefe de Estado arremetió de manera directa afirmando que "el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes" , acusándolos de estar envenenados, de responder a intereses espurios y de mentir a sabiendas debido a la quita de la pauta oficial.

En contraste con este escenario de tensión generalizada, un selecto grupo de conductores de televisión y radio, como Luis Majul, Alejandro Fantino y Jonatan Viale , mantuvieron un canal de comunicación privilegiado y cercano con el presidente. No obstante, estos vínculos mostraron dinámicas muy disímiles que van desde el asesoramiento político encubierto hasta la amistad histórica y la sumisión ante el entorno presidencial.

Por un lado, Luis Majul, habitual entrevistador afín al oficialismo en la señal LN+, adoptó en momentos de debilidad política un rol de consejero público. Tras sufrir reveses electorales y caídas de imagen, Majul utilizó sus editoriales y redes sociales para dirigirle directamente a Milei un decálogo de recomendaciones o "mandamientos" de gestión. Entre esos pasajes, el periodista le aconsejaba enfáticamente "terminar con la interna" , "renovar las expectativas económicas" , "pedir disculpas" y, fundamentalmente, "no insultar" y abandonar las conductas asimilables a su antiguo rol de panelista televisivo.

La relación con Alejandro Fantino se hamaca sobre la base de una lealtad previa al ascenso político. Milei reconoció públicamente a Fantino y al fallecido Mauro Viale como "los padres de la criatura", agradeciéndoles haber sido los primeros en darle espacio y aire en programas como Animales Sueltos cuando nadie lo tomaba en serio.

Entre las anécdotas de amistad que entrelazan a ambos, destaca el momento en que, tras las elecciones, un Milei conmovido le agradeció a Fantino en el estudio de Neura por haberlo cobijado cuando sufría un "apagón mediático" por parte de los grandes multimedios. La confianza mutua es tal que el presidente le concedió extensos reportajes mano a mano donde se permitió desde cantar a capela hasta desatar exabruptos sin filtros contra la oposición.

Por su parte, el vínculo con Jonatan Viale quedó expuesto bajo una luz sumamente polémica debido a un incidente de trastienda corporativa y gubernamental. Durante una entrevista grabada para la señal TN con motivo del escándalo financiero de la criptomoneda $LIBRA, el estratega y asesor presidencial Santiago Caputo interrumpió de forma abrupta la grabación detrás de cámara. En un video sin editar filtrado posteriormente a las redes sociales, se observó cómo Viale concedió ser interrumpido mientras Milei respondía sobre su responsabilidad legal.

Ante la orden directa de Caputo de "arrancá con la pregunta de vuelta" para evitar que el presidente se complicara ante la Justicia, Viale aceptó reformular su cuestionamiento admitiendo en el micrófono: "Sí, me di cuenta... te puede traer un quilombo judicial" . El episodio generó un fuerte debate sobre la autonomía periodística de los entrevistadores cercanos al poder, obligando al propio Viale a realizar un descargo posterior donde reconoció que le faltó firmeza para frenar la intromisión del asesor en pleno reportaje.



