La Selección argentina comenzó la defensa de su título mundial con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia en su estreno en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un estadio colmado por miles de hinchas argentinos en Kansas City, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró autoridad desde el inicio y tuvo como figura excluyente a Lionel Messi, quien firmó una actuación histórica que volvió a colocarlo en el centro de la escena del fútbol mundial.

El capitán argentino abrió el marcador a los 17 minutos con una definición precisa dentro del área y, a partir de allí, manejó los tiempos del partido con la naturalidad que lo caracteriza. En el complemento amplió la ventaja tras capturar un rebote y selló la goleada con un tercer tanto a los 76 minutos, completando así el primer triplete de su carrera en una Copa del Mundo. La Selección controló el desarrollo del encuentro de principio a fin, con solidez defensiva y un mediocampo que acompañó el liderazgo futbolístico de Messi. Argelia, que regresó a una fase final mundialista tras doce años de ausencia, apenas pudo inquietar al vigente campeón del mundo.

La actuación del rosarino tuvo una dimensión histórica. Con sus tres goles alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales masculinos. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una cifra inédita que refuerza su condición de leyenda del deporte. El encuentro también representó su aparición número 200 con la camiseta argentina, otro hito dentro de una carrera que parece no agotarse en récords.

La lista de marcas que acumula Messi con la Selección argentina es extraordinaria. Es el máximo goleador histórico de la Albiceleste con más de 115 conquistas oficiales, el futbolista con más presencias internacionales, el máximo asistidor de la historia del seleccionado y el jugador argentino con más partidos disputados en Copas del Mundo. También posee el récord de asistencias mundialistas para Argentina y comparte con otros grandes nombres del fútbol internacional varias marcas relacionadas con participaciones, goles y asistencias en torneos FIFA.

A nivel colectivo, Messi condujo a Argentina a la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la Copa América 2024. Su consagración en Qatar terminó de consolidar una trayectoria que ya incluía múltiples títulos internacionales y reconocimientos individuales, entre ellos varios Balones de Oro, distinciones al mejor jugador del mundo y récords goleadores tanto en clubes como en la selección.

La dimensión popular de Messi trasciende ampliamente lo deportivo. Una reciente encuesta de la consultora Giacobbe Opinión Pública mostró que mantiene una imagen positiva superior al 90 ciento, con niveles mínimos de rechazo. El estudio reflejó además que los argentinos lo identifican principalmente con expresiones como “Genio”, “Crack”, “El Mejor” y “GOAT”, sigla en inglés que significa “el mejor de todos los tiempos”. También es la personalidad argentina con mejor imagen positiva en la actualidad alcanzando un 90,9%, en un estudio en que se relevaron 2500 casos en dispositivos móviles. En ese mismo item, la personalidad con peor imagen es el dirigente Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, con apenas 14% de imagen positiva.

Los especialistas en opinión pública señalan que esa valoración excepcional se apoya en varios factores. Por un lado, la identificación emocional generada por su prolongada trayectoria con la camiseta argentina y por haber encabezado la conquista del Mundial de Qatar 2022, un logro que puso fin a una espera de 36 años. Por otro, su perfil público alejado de las controversias políticas y mediáticas, sumado a una imagen asociada al esfuerzo, la perseverancia y el sentido de pertenencia nacional. La combinación de éxitos deportivos, humildad percibida y continuidad en el alto rendimiento lo convirtió en una de las figuras públicas más valoradas de Argentina.

El estreno ante Argelia pareció resumir todos esos atributos. A los 39 años y en lo que probablemente sea su última Copa del Mundo, Messi volvió a asumir el papel principal, marcó los tres goles de su equipo, alcanzó nuevos récords y ratificó por qué continúa ocupando un lugar privilegiado en el imaginario colectivo argentino. Para una generación que lo vio crecer desde adolescente hasta campeón del mundo, la noche de Kansas City ofreció una nueva demostración de que su historia con la Selección todavía tiene capítulos por escribir.