Encuesta mundialista: el 71,5 por ciento cree que Argentina volverá a salir campeona

Con el Mundial 2026 a días de comenzar, la consultora Giacobbe Opinión Pública midió el pulso de los argentinos en una encuesta de 2.500 casos con margen de error del 2%, realizada entre el 5 y el 10 de junio de 2026. El resultado más contundente: el 71,5 por ciento de los encuestados cree que la Selección volverá a salir campeona. Solo el 0,9 por ciento considera que podría quedar eliminada en la fase de grupos.

El optimismo no es uniforme. Entre los hombres, el 65,1 por ciento apuesta al título, mientras que entre las mujeres esa convicción trepa al 77,5 por ciento. Por franja etaria, son los jóvenes de entre 16 y 30 años quienes más creen en el campeonato: el 77,2 por ciento de ese segmento lo pronostica, frente al 63,9 por ciento de los mayores de 51 años. El sentimiento mundialista queda también reflejado en otro dato: el 77,9 por ciento del total afirma ser fanático del fútbol o que le gusta bastante, y un 18,6 por ciento declara ver solo a la Selección.

En cuanto a las imágenes de los protagonistas, Julián Álvarez lidera la aprobación con el 93,2 por ciento de imagen positiva, seguido por Lionel Scaloni (92,3 por ciento), "Dibu" Martínez (92,2 por ciento) y Lionel Messi (90,9 por ciento). El único que rompe esa armonía es Rodrigo De Paul, con un 63 por ciento de imagen positiva pero también un 23,3 por ciento de imagen regular, posiblemente arrastrado por su exposición mediática fuera de la cancha. Sin embargo, el caso más extremo es el de "Chiqui" Tapia: el presidente de la AFA cosecha el 42,7 por ciento de imagen negativa, apenas un 14,2 por ciento de positiva, y el 44,8 por ciento de los encuestados cree que no debería asistir al torneo por estar investigado por la Justicia.

Uno de los datos más llamativos del sondeo es el que cruza fútbol y política. Ante la pregunta de si un eventual campeonato de Argentina beneficiaría a Javier Milei en las elecciones, el 85,5 por ciento respondió que no, que lo votaría igual. Y cuando se consultó en términos personales, el porcentaje de rechazo subió aún más: el 93,4 por ciento afirmó que el triunfo de la Selección no cambiaría su voto de ninguna manera. Solo el 3,9 por ciento dijo que sí votaría a Milei si Argentina sale campeón.