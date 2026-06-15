Operativo resurrección: El Trece se levanta y anda

Cuando el año pasado América TV amenazaba con acercarse al segundo puesto del rating general que lidera desde hace 30 años Telefe, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández tomaron una decisión que hoy define la estrategia de El Trece: dejar de competir matemáticamente contra sus oponentes e inyectar la pantalla de prestigio y calidad.



El plan comenzó a tomar forma cuando la señal atravesaba uno de los momentos más complejos. La programación mostraba dificultades para consolidarse, las noches no encontraban rumbo y Viviana Canosa había incendiado la credibilidad de la señal con una denuncia vacua sobre Florencia Peña y Lizy Tagliani. Las opciones eran refundar la pantalla o renunciar. Eligieron la primera opción.



La estrategia, estudiada y analizada hasta el detalle, salió bien. Reforzar cada franja horaria con figuras de trayectoria. Moria Casán desembarcó en las mañanas con un programa donde tiene la libertad y el poder de hacer lo que quiera, desde hablar en exclusiva con la China Suárez o un móvil inédito con Telefe para hablar con su nueva amiga Georgina Barbarossa.



Soldados de trinchera. A su vez, Nelson Castro volvió a lugares inhóspitos como la guerra de Ucrania o Cabo Cañaveral en el lanzamiento de la nave Orion hacia la Luna en la misión Artemis II. A su vez, Darío Barassi fue reubicado en las tardes con “Ahora Caigo”, donde volvió a demostrar, con un promedio de 6,5 puntos, por qué es uno de los conductores más eficaces de la televisión.



Sin embargo, la jugada más importante se produjo en el prime time. Allí apareció Guido Kaczka con “Es mi sueño”, el programa que mejor representa la nueva filosofía de la emisora. El formato abandonó la lógica tradicional del concurso para incorporar emoción, historias personales y un jurado presidido por Abel Pintos, la gran estrella del ciclo. Al autor de “La llave” le sumaron a Joaquín Levinton, Jimena Barón y artistas invitados como la Mona Jiménez, Natalie Pérez y Carlos Baute. Pero detrás del programa existió una lectura estratégica mucho más profunda. Los responsables de la señal entendieron que el público no solo seguía a los participantes, también prestaba atención a las devoluciones de los jurados. Es por ello que modificaron el programa “Bienvenido a ganar” de Canal 9, que también es de Kuarzo, productora principal del propio Kaczka, le quitaron a sus jurados (Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Paz Martínez, entre otros) y así hicieron crecer aún más el rating, el cual se aproxima a los 10 puntos, cerca de “Gran Hermano”; algo que no imaginaba ni el más optimista de los programadores.



Sun Tzu. Suar entendió que la audiencia valora las figuras autorizadas y por ello le dio más promoción y libertad a Mario Pergolini. Y aunque “Otro día perdido” no conserva todos los puntos que recibe de Guido, dentro de El Trece el programa es evaluado desde otra perspectiva. Sus 4 o 5 puntos, depende el entrevistado de la noche, aportan calidad, repercusión digital y una audiencia ABC1 especialmente valorada por los anunciantes. Automotrices, empresas tecnológicas y marcas premium encuentran allí un público difícil de reunir en la televisión abierta.



La construcción de identidad también se apoya en su mayor símbolo, Mirtha Legrand, quien continúa siendo una referencia central de la pantalla y mantiene una capacidad de influencia que trasciende el rating. Sus 3,7 puntos del sábado la llevaron al segundo puesto del día del canal.



Con el mismo ADN de casi realeza artística emerge Juana Viale, quien logró en el último tiempo consolidar una personalidad propia, aunque más relajada y espontánea. Sus 3 puntos de rating promedio de cada domingo la ubican también en el segundo lugar detrás de la película de turno. El cine y la elección de las películas de los fines de semana son algo que también le está rindiendo.



El Trece encontró en las series vintage la fórmula para recuperar el rating perdido. La estrategia comenzó con "El Zorro", la legendaria serie protagonizada por Guy Williams y estrenada originalmente entre 1957 y 1959, que se transformó en uno de los programas más rendidores de la pantalla. Emitida de lunes a viernes a las 12.30, se ubica entre los contenidos más vistos del canal y alcanza promedios cercanos a los 5 puntos, con picos superiores en algunas jornadas.



El éxito impulsó una apuesta aún más ambiciosa durante los fines de semana. Desde abril, El Trece amplió notablemente la presencia de "La familia Ingalls", la recordada ficción creada por Michael Landon que se emitió originalmente por NBC entre 1974 y 1983. Los sábados ocupa gran parte de la programación, desde las 11 hasta las 18 horas, mientras que los domingos cuenta con doble emisión. En varias oportunidades se convirtió en uno de los programas más vistos del día y registra marcas que rondan los 5 y 6 puntos de rating.



A este esquema le sumaron "Batman", la icónica serie protagonizada por Adam West y Burt Ward, emitida originalmente entre 1966 y 1968. El clásico regresó a la televisión abierta argentina después de más de tres décadas y ocupa la franja de los sábados de 10 a 11 de la mañana, alcanzando un rating nada despreciable de 2,5 puntos.



Si bien Telefe continúa dominando las planillas del rating, El Trece ya planteó su estrategia, y día a día va acortando la brecha. La convicción de edificar una identidad de prestigio es la bandera.

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