La campaña en redes de los trolls libertarios contra los ricoteros

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, ocurrida el viernes 5 de junio a los 77 años, provocó una de las manifestaciones de duelo popular más masivas de los últimos años en la Argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su residencia de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Según determinaron los estudios forenses ordenados por la fiscalía interviniente, el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata. La autopsia descartó un ahogamiento y confirmó que el golpe que presentaba en la cabeza fue consecuencia de la caída producida por el episodio vascular. El artista convivía desde hacía una década con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016 y que lo había alejado de los escenarios de manera presencial.

La noticia se conoció durante la mañana del mismo viernes y rápidamente se convirtió en el tema central del fin de semana. Miles de seguidores comenzaron a congregarse de manera espontánea en distintos puntos del país, especialmente en el Obelisco porteño, Plaza de Mayo, La Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Desde músicos y personalidades de la Cultura hasta dirigentes políticos de distintos espacios ideológicos, pero sobre todo del peronismo, expresaron públicamente sus condolencias.

La magnitud de la repercusión reflejó el lugar singular que Solari ocupaba desde hace décadas dentro de la cultura popular argentina. El artista, junto con sus bandas, logró construir una convocatoria multitudinaria sin depender de los grandes medios de comunicación ni de las estructuras tradicionales de la industria musical.

Pocos minutos después, la reacción digital se transformó en una masiva y unánime manifestación de luto en redes sociales, donde la comunidad artística y sus antiguos compañeros rompieron el silencio. El mensaje más esperado y emotivo llegó por parte de su histórico socio creativo y guitarrista de los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, quien recurrió a sus cuentas oficiales de Instagram y X para dedicarle una despedida poética a su eterno compañero de batallas artísticas. El músico escribió en sus redes: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre".

A este homenaje de las grandes figuras de la música se sumaron voces de todo el arco cultural y político. "Para toda la vida indio", le dedicó en un posteo Máximo Kirchner con una foto del artista y su madre, Cristina Kirchner. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia le dedicó unas palabras: "Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses".

Lejos de estos mensajes de acompañamiento y congoja ante la desaparición física del artista, los principales activistas digitales libertarios inundaron las redes con memes y frases de reprobación ante las declaraciones pasadas del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde el troll Traductor Te Ama hasta el intelectual ultraconservador Nicolás Marquez , pasando por la legisladora Lilia Lemoine y el cineasta Santiago Oria cuestionaron al músico en sus cuentas de redes sociales.

"Reventó el empresario kirchnerista Carlos Solari. Gran mercader en la industria de la rebeldía, su producto jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes ni innovó jamás género musical alguno. Fue en efecto un original comerciante de cabotaje que vendía subversión a las masas carentes de identidad. Sus letras promovieron la droga, el lumpenaje y el satanismo, en tanto que su música se caracterizó por el rock plebeyo con tono tanguero y sus ingentes ganancias siempre fueron almacenadas en dólares imperialistas. Dios Nuestro Señor se apiade de su Alma", fue el mensaje de despedida que Nicolás Márquez le dedicó al cantante.

Otros trolls hicieron hincapié en la multitudinaria misa ricotera que se llevo a cabo a la tarde del mismo día que se conoció la noticia del fallecimiento de Solari. Posteando imágenes de Plaza de Mayo o el Obelisco, los activistas digitales dispararon contra los concurrentes a la despedida del artista.

Sin embargo, los mensajes de agravios y agresiones contra el Indio Solari y sus seguidores quedan solo en el plano de la virtualidad y de la comodidad del teclado y el mouse. Una concurrencia que llego al millón de personas se congregó en el estadio de Villa Dominico para despedir al rockero este domingo, en un encuentro multitudinario que marco a generaciones de argentinos. Algo imborrable y permanente en el imaginario popular que deja en último plano a cualquier mensaje virtual malintencionado de esa jornada.