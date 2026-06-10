Antonella Rocuzzo cruzó a la doctora que habló de "retoques faciales" de Messi: "¡No pegaste una!"

El universo de las redes sociales se vio sacudido este martes por una inesperada intervención de Antonela Roccuzzo. La empresaria rosarina, reconocida mundialmente por mantener un perfil reservado ante los rumores mediáticos, decidió ponerle un freno a las especulaciones sobre la apariencia física de su esposo, Lionel Messi.

La controversia comenzó con un video publicado por Celeste Nardanone, odontóloga y especialista en armonización facial con más de 24 años de experiencia, que presenta su consultorio en Palermo. Con el objetivo de analizar los rasgos del diez de la Selección argentina, la creadora de contenido subió un clip comparando imágenes de distintas etapas de la vida del futbolista bajo una premisa llamativa: "¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara".

Durante el video, Nardanone enumeró los procedimientos estéticos a los que supuestamente se habría sometido el capitán albiceleste: una rinoplastia, aplicaciones ocasionales de bótox, relleno de pómulos, corrección de orejas, una blefaroplastia, carillas dentales y relleno de mentón con ácido hialurónico. Sobre la nariz, fue categórica: "Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una", sentenció mientras mostraba fotografías comparativas del antes y el después del futbolista.

Con el correr de las horas, el video comenzó a viralizarse de forma masiva, acumulando miles de reproducciones. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó la propia Antonela al aparecer de manera imprevista en la sección de comentarios del posteo. Lejos de ignorar la situación, apeló a la ironía y desmanteló la hipótesis de la especialista con una réplica contundente: "¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign", escribió, acompañando sus palabras con emojis de risa.

La autora del video optó por ponerle "me gusta" al comentario de Roccuzzo sin escalar el cruce, aunque sí dejó una respuesta donde remarcó que el video fue elaborado "con absoluta seriedad y respeto" y que su intención fue mostrar que los tratamientos estéticos faciales "pueden ayudar a muchas personas". La tajante defensa de Roccuzzo no tardó en replicarse en múltiples plataformas, despertando una oleada de reacciones entre los fanáticos de la pareja.