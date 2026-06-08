Juan Carlos Maqueda: premio a la tolerancia

En tiempos de tensiones entre el poder político, la Justicia y los medios de comunicación, la figura de Juan Carlos Maqueda volvió a ocupar el centro de la escena pública. Es que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió este jueves 4 el premio Pluma de Honor 2026, la máxima distinción que otorga la Academia Nacional de Periodismo, en reconocimiento a los fallos que impulsó durante sus 22 años en el máximo tribunal en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.



La distinción es un fuerte mensaje en favor de la tolerancia en momentos en que gobierna un Presidente que no solo llama a "odiar" a los periodistas, sino que mereció cuestionamientos de entidades periodísticas y de organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestaron su preocupación por el creciente clima de violencia fogoneado desde el poder.



La ceremonia se desarrolló en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá; el presidente de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, periodistas de la Academia y miembros de la comunidad jurídica e intelectual.



Distinción. Maqueda pronunció un discurso de fuerte contenido institucional. Lejos de limitarse a los agradecimientos protocolares, eligió reflexionar sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan las democracias. “La libertad de prensa, que es sagrada, y en este momento está muy acechada, no es un regalo de la historia, sino el resultado de una lucha que comenzó en el Renacimiento”, afirmó frente al auditorio. A su vez agregó: “La tendencia de la concentración del poder es restringir la libertad de expresión. Y como sociedad tenemos derecho a la información”, vinculando ese concepto con las ideas de tolerancia desarrolladas por el filósofo Baruch Spinoza.



Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando decidió compartir el reconocimiento con quienes integraron la Corte Suprema durante el período democrático. “Comparto este premio con todos los hombres y mujeres de la Corte Suprema de la Nación de este período democrático”, expresó, reivindicando especialmente la construcción jurisprudencial que consolidó en la Argentina la doctrina de la “real malicia”, herramienta clave para proteger el debate público y el trabajo periodístico frente a intentos de censura indirecta.



Antes de la entrega, Joaquín Morales Solá trazó una semblanza del homenajeado. Destacó que Maqueda comprendió la libertad de prensa no como un privilegio corporativo de periodistas o medios, sino como un derecho que pertenece a toda la sociedad. “Siempre sostuvo que la libertad de expresión es lo que permite controlar a los gobiernos y evitar el abuso de poder”, señaló el presidente de la Academia.



Currículum. Nacido en Río Tercero, Córdoba, abogado, dirigente político, legislador y convencional constituyente de la reforma constitucional de 1994, Maqueda llegó a la Corte Suprema en 2002 y permaneció allí hasta 2024.



Durante más de dos décadas participó en decisiones que marcaron el rumbo institucional del país, especialmente en cuestiones vinculadas con las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la protección de las libertades públicas.

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