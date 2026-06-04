Policía hot detenida: atropelló a una persona, le encontraron un arma y drogas

La ex policía de la Ciudad y creadora de contenido para adultos Nicole Verón volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de ser detenida en el marco de la investigación por el choque fatal ocurrido sobre la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 23,6, en jurisdicción de Ezeiza. El episodio, ocurrido este miércoles, dejó como saldo la muerte de Hugo Javier López, de 48 años, y derivó además en el secuestro de un arma de guerra, municiones, drogas y elementos compatibles con el fraccionamiento de estupefacientes.

Según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, en el siniestro participaron tres vehículos: una Ford Ecosport conducida por López, un BMW en el que viajaba Verón junto a otras dos mujeres y un Toyota Etios manejado por un hombre de 48 años identificado por sus iniciales W.T. El BMW era conducido por una joven de 21 años identificada como E.S., mientras que en el asiento de acompañante viajaba Nicole Verón y en la parte trasera una adolescente de 17 años identificada como M.I.S. Por causas que todavía son materia de peritaje, los tres vehículos colisionaron en cadena. Como consecuencia del impacto, López salió despedido de la Ecosport y fue hallado sin vida sobre el sector parquizado lindero a la autopista. El conductor del Toyota resultó ileso, mientras que las ocupantes del BMW sufrieron lesiones menores.

La investigación tomó un giro inesperado cuando los efectivos que trabajaban en la preservación de la escena detectaron movimientos considerados sospechosos por parte de Verón. De acuerdo con la acusación fiscal, la ex integrante de la Policía de la Ciudad habría ingresado a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado allí una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros Parabellum. Posteriormente, los agentes encontraron el arma dentro del patrullero con el cargador colocado y ocho proyectiles intactos en condiciones de uso. Ese hallazgo motivó una imputación por presunta tenencia ilegal de arma de guerra.

Durante la requisa efectuada sobre el BMW, los investigadores también encontraron sustancias estupefacientes y diversos elementos de fraccionamiento. Aunque las autoridades no difundieron oficialmente la cantidad ni el detalle exacto de las sustancias secuestradas, las actuaciones policiales señalaron la presencia de droga junto a elementos habitualmente utilizados para el acondicionamiento y distribución de estupefacientes, circunstancia que llevó a los investigadores a abrir una causa paralela para determinar si existían actividades vinculadas al narcomenudeo. Tanto el BMW como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 descentralizada de Ezeiza.

Por estas horas, la fiscalía trabaja sobre varias hipótesis y ordenó peritajes accidentológicos, análisis toxicológicos y estudios sobre la procedencia tanto del arma como de los estupefacientes. La situación procesal de Verón quedó inicialmente encuadrada en los delitos de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación. Los peritos también intentan establecer con precisión la velocidad a la que circulaban los vehículos involucrados y la secuencia exacta que derivó en la tragedia.

Mucho antes del accidente, Nicole Verón ya había adquirido notoriedad mediática por una polémica que sacudió a la Policía de la Ciudad. La entonces oficial se volvió viral tras publicar contenido erótico y sugestivo para plataformas de suscripción y redes sociales utilizando prendas reglamentarias de la fuerza. Las investigaciones internas determinaron que aparecía en grabaciones y fotografías vistiendo uniforme policial junto a otras personas, situación considerada incompatible con los reglamentos de la institución. El caso se hizo masivo en redes sociales, donde acumuló miles de seguidores y una importante repercusión mediática.

La fuerza porteña inició actuaciones administrativas cuando Verón se encontraba con licencia médica. Durante la investigación interna fueron detectadas cuentas y perfiles asociados a la agente donde aparecía utilizando elementos identificables de la Policía de la Ciudad. La oficial argumentó en su descargo que había comenzado a producir ese material por problemas económicos derivados de la reducción salarial que sufría durante su licencia y relató que atravesaba problemas de salud vinculados a episodios de violencia de género sufridos con una expareja. Incluso afirmó públicamente que había llegado a percibir ingresos millonarios por la comercialización de ese contenido.

Finalmente, en noviembre de 2025, la Policía de la Ciudad resolvió expulsarla de la institución. En la resolución administrativa se sostuvo que su conducta resultaba incompatible con la ética, el decoro y los valores que deben regir el accionar policial, además de considerar que había realizado un uso indebido del uniforme y de elementos asociados a la función pública. La controversia trascendió el ámbito disciplinario y derivó incluso en presentaciones judiciales para analizar si detrás de la explotación comercial de esos contenidos podían existir otros delitos. Desde entonces, Verón continuó desarrollando su actividad como creadora de contenido para adultos y mantuvo una intensa exposición en redes sociales, donde siguió mostrando un estilo de vida asociado a vehículos de alta gama y publicaciones provocativas.

Ahora, el accidente fatal de la Riccheri volvió a colocar su nombre en el centro de la agenda pública, aunque esta vez en un expediente penal complejo que combina una muerte en un siniestro vial, el hallazgo de un arma, municiones y drogas, y una serie de interrogantes que la Justicia busca esclarecer para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los ocupantes del BMW y las circunstancias que derivaron en la muerte de Hugo Javier López.