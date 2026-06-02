El escritor argentino que unió a la cantante Dua Lipa con su flamante marido

Hernán Díaz no estuvo en la boda, pero sin él probablemente no habría habido boda. El escritor argentino radicado en Nueva York y ganador del Premio Pulitzer es el involuntario responsable de que Dua Lipa y el actor Callum Turner se hayan enamorado. La pareja contrajo matrimonio civil el sábado pasado en Londres, en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos, y planea celebrar el enlace religioso el próximo fin de semana en Sicilia, en una mansión del siglo XVII frente al mar Tirreno con invitados de la talla de Elton John, Mark Ronson y Charli XCX.

La historia de cómo se unieron tiene la textura de una comedia romántica. Según contó la propia Lipa en una entrevista de tapa con la edición británica de Vogue, el primer avistamiento de Turner ocurrió en el River Café, un exclusivo restaurante londinense donde cenaba con su padre. El momento decisivo, sin embargo, llegó un año después en Los Ángeles, en el cumpleaños de un amigo en común. "Lo vi y pensé: 'Oh, ahí está el tipo guapo del River Café'. Luego nos sentamos cerca y me preguntó qué estaba leyendo", relató la cantante. La respuesta lo cambió todo: acababa de terminar el primer capítulo de Fortuna, la novela de Díaz, y Turner iba exactamente por la misma parte.

La coincidencia literaria abrió una conversación que derivó en romance. Lipa luego incluyó el libro entre las recomendaciones de Service95, su plataforma editorial con club de lectura, y entrevistó al propio Díaz para el espacio —sin que el escritor supiera, claro, que había oficiado de celestina del que sería su futuro matrimonio.

Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973, se crió en Suecia y lleva décadas viviendo en Estados Unidos, donde enseña en la Universidad de Columbia. Fortuna, su segunda novela, ganó el Pulitzer de Ficción en 2023 y fue un fenómeno editorial global. Turner, por su parte, tiene altas chances de convertirse en el próximo James Bond —según trascendió, ya se lo habría confirmado a amigos cercanos—, y la propia Lipa anticipó que le encantaría escribir el tema musical de la película si eso ocurre. La novela de un argentino, al final, podría terminar siendo el origen de una de las bandas sonoras más escuchadas del mundo.