Mafalda sale del papel: llega a Buenos Aires la mayor experiencia inmersiva creada en torno a un personaje argentino

En octubre de 2026, el Centro Cultural Recoleta será el punto de partida de algo que nunca existió antes en la historia de un personaje argentino con alcance mundial: Mafalda Inmersiva, una experiencia de entretenimiento cultural de gran escala que permitirá al público caminar, literalmente, dentro del universo que Quino construyó tira a tira durante décadas. Desde Buenos Aires, la muestra iniciará una gira internacional por Europa y Latinoamérica.

La propuesta ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 15 salas temáticas, cada una concebida como un universo propio ambientado en los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira: la familia, la política, el alma humana, el humor inclasificable de Quino. El recorrido completo dura 60 minutos y está pensado para todas las generaciones: para quienes crecieron con Mafalda y para quienes la van a descubrir por primera vez. Los más chicos tendrán además su propio espacio lúdico, con juegos diseñados especialmente para ellos. Ese puente intergeneracional es, según sus creadores, el corazón del proyecto.

La tecnología está al servicio de la obra, no al revés. Mafalda Inmersiva integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado, realidad virtual multiusuario —que permite la experiencia simultánea de múltiples visitantes en tiempo real—, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos y música original compuesta especialmente para la muestra. Las animaciones 2D fueron creadas respetando con total fidelidad los trazos y textos originales de Quino: cada tira cobra movimiento sin perder ni una línea de su esencia.

El proyecto cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón y fue realizado con el compromiso explícito de preservar la voz, la mirada y el espíritu con que Quino imaginó a su personaje. Detrás de cada decisión, un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra.

La experiencia ya recibió el reconocimiento "Orillas Nuevas", otorgado por el Institut Français d'Argentine (IFA) y la Embajada de Francia, un aval que la vincula con la industria inmersiva francesa y respalda su dimensión cultural internacional.

Al frente del proyecto está Damián Kirzner, Director y Productor General, uno de los mayores referentes de las realidades extendidas (XR) en América Latina. Licenciado en Comunicación Social por la UBA, su trayectoria en medios y entretenimiento supera los 35 años: fue Gerente Artístico de Ideas del Sur y Promofilm, y primer Gerente de Programación y Contenidos de LN+. En televisión creó y produjo títulos que marcaron una era: Sorpresa y Media, Fugitivos, Padres e Hijos, Okupas, Juana y sus Hermanas y Adetroya. Trabajó junto a directores como Fabián Bielinsky, Bruno Stagnaro, Eliseo Subiela, Pablo Fisherman y Juan José Jusid. Sus producciones cosecharon premios Martín Fierro y una medalla de bronce en el New York Festival. Fue elegido Young Creative Entrepreneur por Argentina por el British Council del Reino Unido y finalista de los Emmy Digital Awards.

"Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda", anticipó Kirzner.