Caso Agostina Vega: quién es quién en la trama del femicidio

El cuerpo de Agostina Vega, de 14 años, fue hallado el sábado 31 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba, una semana después de que la adolescente desapareciera de su casa en el barrio General Mosconi. La causa, que comenzó como una investigación por privación ilegítima de la libertad, mutó en homicidio. Hay un único detenido. Estos son los protagonistas del caso que conmocionó al país.

Agostina Vega

La víctima tenía 14 años y vivía en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba. El sábado 23 de mayo, a las 22.30, salió de su casa con el pretexto de ir a la rotisería de su abuelo, a metros de su domicilio. Nunca llegó. En cambio, tomó un remis hasta la casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico. A sus amigas les dijo que iba a sorprender a su mamá con la ayuda del "novio" de ella. Las cámaras de seguridad la muestran ingresando a esa vivienda. No salió con vida. Sus restos aparecieron siete días después, a unos 17 kilómetros del domicilio del principal sospechoso.

Claudio Barrelier

El único detenido en la causa. Expareja de la madre de Agostina, mantenía con ella un vínculo de amistad posterior a la separación. Fue la última persona registrada junto a la adolescente con vida. Desde el comienzo del caso, sus declaraciones fueron contradictorias: primero negó haber visto a la menor, luego introdujo la versión de un auto rojo que las cámaras no registraron, después afirmó que la chica que aparecía en el video era su propia hija, y finalmente —el viernes previo al hallazgo del cuerpo— reconoció que se trataba de Agostina.

Tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad calificada en contexto de violencia de género. Estuvo detenido 20 días en mayo de 2025 y fue liberado bajo fianza. Trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, pertenecía a la facción Los Ranchos de la hinchada de Instituto Atlético Central Córdoba y militaba en el peronismo. La investigación determinó que condujo un Ford Ka negro —prestado por su amante— hasta la zona donde aparecieron los restos de la víctima, el lunes feriado 25 de mayo. Las antenas telefónicas lo ubican en ese sector entre las 11.45 y las 12.15.

Melisa Heredia

La madre de Agostina. Tuvo una relación sentimental con Barrelier y mantuvo el trato con él tras la ruptura. El mismo día en que desapareció su hija, había participado con el sospechoso en un partido de fútbol amateur y en el cumpleaños de un amigo en común. En la madrugada del domingo, preocupada por la ausencia de Agostina, le escribió a Barrelier: "Qué te pidió la agos a vos hoy (..) Que me pidió tu num". Él respondió que la menor le había pedido que la llevara a la casa de un amigo, y que no tenía movilidad. Antes de que se hallaran los restos de su hija, Heredia fue internada por un cuadro de deshidratación y se encontraba en terapia intensiva.

Gabriel Vega

El padre de Agostina, expolicía. Cuando su hija desapareció, estaba en Merlo, San Luis. Llegó a Córdoba dos días después y se involucró activamente en la investigación. Llegó a entrevistarse con Barrelier antes de su detención y grabó el encuentro. "Yo estuve mano a mano con él y lo grabé. Están las pruebas de todo lo que él dice. Son cosas bastante complicadas", declaró. Estaba en el descampado de Ampliación Ferreyra cuando hallaron los restos. Criticó el entorno de la madre, con quien no tiene buena relación.

Soledad

La amante de Barrelier. Su nombre fue mencionado por Melisa Heredia en la causa, aunque por el momento figura únicamente como testigo. La fiscalía investiga su posible vinculación. Fue ella quien le prestó a Barrelier el Ford Ka negro que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar los restos de Agostina al descampado donde aparecieron. "Yo quiero que la investiguen a esa mujer. Ella lo apaña mucho. Es una amante de Claudio. No sé su apellido", declaró Heredia.

Raúl Garzón

El fiscal a cargo de la investigación. Tiene trayectoria en casos de alto impacto: condujo la investigación por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, que terminó con la condena de la enfermera Brenda Agüero. En el caso Vega, enfrentó cuestionamientos por la demora en activar la Alerta Sofía. El viernes reconoció públicamente que la búsqueda incluía la posibilidad de hallar a la menor "sin vida". El sábado, en una tensa conferencia de prensa, confirmó la identidad del cuerpo encontrado y anunció que la carátula pasaría de privación ilegítima de la libertad a homicidio.