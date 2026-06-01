El video viral de Fernando Bravo cantando un tema de Luis Miguel

El tradicional festejo por el Día del Periodista volvió a reunir a figuras del ámbito de la comunicación y el empresariado en el salón principal del Hotel Costa Galana, en un encuentro que se realizó en los últimos días y que, como ocurre cada año, funcionó como punto de encuentro para buena parte del ecosistema mediático argentino. La celebración fue organizada por el multimedio La Capital junto a referentes del sector privado local, con el acompañamiento de instituciones vinculadas a la prensa y empresas que históricamente auspician este tipo de eventos en la ciudad marplatense.

Como era previsible, la velada de los Premios Don Manuel Alvarez Arguelles reunió a periodistas de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, además de directivos de empresas, funcionarios municipales y provinciales, y figuras históricas del periodismo nacional que viajaron especialmente a Mar del Plata para participar del agasajo. Entre los asistentes se destacaron Pilar Smith, Lorena Maciel, Jesica Bossi, entre otros conductores, columnistas y editores de renombre, en una convocatoria que combinó perfiles tradicionales con nuevas voces del ecosistema digital, reflejando el proceso de transformación que atraviesa la actividad.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de Fernando Bravo, quien tuvo un rol central dentro del encuentro. El histórico conductor de 82 años, premiado por su trayectoria, no solo fue uno de los invitados de honor, sino que además tomó la palabra ante los presentes, donde compartió una reflexión sobre la evolución del oficio, su experiencia personal en los medios y el valor de la credibilidad en la relación con las audiencias. Su intervención fue recibida con un prolongado aplauso y se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la jornada.

Pero no solo eso, el periodista de Radio Mitre protagonizó un momento distendido al intercambiar anécdotas con colegas y al animarse a cantar en formato karaoke el reconocido tema "Será que no me amas" de Luis Miguel, musicalizado por la banda Piano bar y acompañado de la locutora María Isabel Sánchez, lo que aportó un tono cercano a una ceremonia que alternó formalidad institucional con espacios de camaradería. Su presencia fue interpretada como un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en varias generaciones de periodistas.

La celebración en el Costa Galana volvió a evidenciar el peso simbólico que tiene el Día del Periodista en "La Feliz", donde este encuentro se consolidó como una tradición que trasciende lo protocolar. Más allá de los discursos y los reconocimientos, el evento funcionó como un espaciointercambio de miradas y reafirmación de vínculos en un contexto de cambios profundos para la profesión.